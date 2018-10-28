Ä°rlanda'da dine hakareti cezalandÄ±ran yasa referandumla kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Ä°rlandaâ€™da dine hakareti yasaklayan anayasa maddesi, referandumda halkÄ±n yÃ¼zde 65â€™inin onay vermesiyle kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â

Ä°rlanda’da dine, TanrÄ±'ya ve dini deÄŸerlere hakaret kabul edilecek ifadelerin kullanÄ±lmasÄ±nÄ± yasaklayan anayasa maddesi, düzenlenen referandumla kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Reuters’in aktardÄ±ÄŸÄ±na göre; halkÄ±n yüzde 65'i yasanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için oy verdi.

‘TANRI APTALDIR, ADALETSÄ°Z DÜNYA Ä°ÇÄ°N MÄ° ÅžÜKREDECEÄžÄ°Z’ SÖZLERÄ°NE SORUÅžTURMA AÇILMIÅžTI

Ä°ngiliz TV sunucusu Stephen Fry, 2015 yÄ±lÄ±nda Ä°rlanda'da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda bir soruyu yanÄ±tlarken kullandÄ±ÄŸÄ± "TanrÄ± aptaldÄ±r, ona çocuklarda kemik kanseri hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ne ile ilgisi olabilir diye sormak isterdim. Böyle acÄ±masÄ±z ve adaletsiz bir dünya için mi hayatÄ±mÄ±zÄ± TanrÄ±'ya ÅŸükretmekle geçireceÄŸiz” ifadelerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ± polis soruÅŸturmasÄ±na konu olmuÅŸtu. Bu durum Ä°rlanda'da bu konudaki siyasi tartÄ±ÅŸmalarÄ± da tetiklemiÅŸti.

Referandumda deÄŸiÅŸtirilen eski yasa, dine hakaret suçunu iÅŸleyenlerin 25 bin euroya kadar para cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±labilmesine hükmediyordu. (HABER MERKEZÄ°)

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