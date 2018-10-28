Ankara'da ormanlÄ±k alanda Suriyeli Ã§ocuÄŸun cansÄ±z bedeni bulundu

Ankara'nÄ±n AltÄ±ndaÄŸ ilÃ§esindeki ormanlÄ±k alanda 15 yaÅŸÄ±ndaki SuriyeliÂ Ã§ocuÄŸa ait ceset bulundu.

Ankara'nÄ±n AltÄ±ndaÄŸ ilçesindeki ormanlÄ±k alanda 15 yaÅŸÄ±ndaki Suriyeli çocuÄŸa ait ceset bulundu.

Sabah saatlerinde DoÄŸantepe Mahallesi'nde çevreden geçenler, yol kenarÄ±ndaki ormanlÄ±k alanda aÄŸaçlar arasÄ±nda ceset gördü. Ä°hbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kafasÄ± parçalanan cesedin, Suriye uyruklu 15 yaÅŸÄ±ndaki Cumali Elselim'e ait olduÄŸunu belirledi. Elselim'in cansÄ±z bedeni, polis ekiplerinin olay yerinde yaptÄ±ÄŸÄ± incelemenin ardÄ±ndan otopsi yapÄ±lmak üzere Adli TÄ±p Kurumu'na götürüldü. Elselim'in ilk incelemelere göre darp sonucu öldüÄŸü tespit edilirken, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (Ankara/DHA)

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