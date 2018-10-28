Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, ErdoÄŸan'a tazminat Ã¶demek iÃ§in evini satmÄ±ÅŸ

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davalarÄ±n tazminatÄ±nÄ± Ã¶demek iÃ§in evini sattÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n açtÄ±ÄŸÄ± davalar sonucu tazminat ödemeye mahkum edilen CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun, söz konusu parayÄ± evini satarak ödediÄŸi belirtildi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CHP lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na yönelik bugüne kadar 29 dava açtÄ±. Sonuçlanan 12 davada KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu toplam 870 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi.

Milliyet'ten Talat Atilla'nÄ±n köÅŸe yazÄ±sÄ±nda yer alan iddiaya göre, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu tazminatlarÄ±nÄ± ödemek için Burhaniye'deki kooperatif evini satmÄ±ÅŸ.

Diken'in aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, söz konusu iddayÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun da teyit ettiÄŸini söyleyen Atilla, evin 500 bin liraya satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Buna göre, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu evi satarak hem ErdoÄŸan'a tazminatÄ± öderken hem de kÄ±sa süre önce evlendirdiÄŸi oÄŸlu Kerem KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun düÄŸün masraflarÄ±nÄ± karÅŸÄ±ladÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 11:20

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