KemalpaÅŸa Mahallesiâ€™nde en yakÄ±n okul 3 kilometre uzakta

Adana'daki KemalpaÅŸa Mahallesi'nde en yakÄ±n okulun 3 kilometre uzaklÄ±kta olmasÄ±, mahalleli tarafÄ±ndan protesto edildi.

Adana'nÄ±n SarÄ±çam ilçesine baÄŸlÄ± 5 bin nüfuslu KemalpaÅŸa Mahallesi'nde bir araya gelen yaklaÅŸÄ±k mahalleli, en yakÄ±n okulun yaklaÅŸÄ±k 3 kilometrelik uzaklÄ±kta olduÄŸunu belirterek eylem yaptÄ±. Okul isteyen mahalleli adÄ±na açÄ±klama yapan Mustafa Katar "Biz her ÅŸeyden önce okul istiyoruz. Bu seçimde geleni kovacaÄŸÄ±z. Seçimde de oy kullanmayacaÄŸÄ±z. Çünkü gelen bize yalan söylüyor" dedi.

'Küçük Amerika' olarak adlandÄ±rÄ±lan ve halen yaklaÅŸÄ±k 3 binin üzerinde yabancÄ± askerin görev yaptÄ±ÄŸÄ± üssünün de bulunduÄŸu merkez SarÄ±çam ilçesindeki Ä°ncirlik Mahallesi ile bitiÅŸik olan KemalpaÅŸa Mahallesi'nde yaklaÅŸÄ±k 100 kiÅŸilik mahalle halkÄ± bir araya geldi. En yakÄ±n okulun 3 kilometrelik mesafede olduÄŸunu ve dinlenme parkÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan mahalleliler, hep bir aÄŸÄ±zdan 'okul istiyoruz' diye baÄŸÄ±rdÄ±.

'OKUL Ä°STÄ°YORUZ'

Mahalleli adÄ±na bir konuÅŸma yapan Mustafa Katar, seçim zamanlarÄ±nda kendilerine vaatler verildiÄŸini ancak sonrasÄ±nda sorunla ilgilenilmediÄŸini söyledi. Katar, "Ne yollarÄ±mÄ±z düzgün ne okulumuz ne de parkÄ±mÄ±z var. Sanki Türkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸÄ± deÄŸiliz. 15 yÄ±llÄ±k bir mahalleyiz. 2 bin 500 seçmenimiz var. 3 kilometrelik mesafedeki okuldan getiriyoruz çocuklarÄ±mÄ±zÄ±. Kime söyleyeceÄŸimizi bilemiyoruz. ArtÄ±k CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z görsün, baÅŸka çaremiz yok. Zaten maddi durumu iyi olmayan bir mahalle, yürüyerek götürmek zorunda kalÄ±yoruz. BazÄ± arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z çocuklarÄ±nÄ± okula göndermek istemiyor. Gereken neyse park, yol hepsini istiyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸÄ± olarak bu hakka sahipsek, hakkÄ±mÄ±zÄ± istiyoruz. Biz her ÅŸeyden önce okul istiyoruz. Bu seçimde geleni kovacaÄŸÄ±z. Seçimde de oy kullanmayacaÄŸÄ±z. Çünkü gelen bize yalan söylüyor" dedi.

'BUNLAR TÜRKÄ°YE CUMHURÄ°YETÄ°'NÄ°N ÇOCUKLARI'

Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü'ne okul yapÄ±lmasÄ± için dilekçe verdiklerini kaydeden Katar, "Daha sonra bizden yer bulmamÄ±z istendi. Biz kimiz ki yer bulalÄ±m, bir sürü yer var. Her yer boÅŸ isterse bulur. 300 metre arayla iki okul yapÄ±lÄ±yor. Ancak 3 kilometre mesafede bir okul mahallemize yapÄ±lmÄ±yor. ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n okumasÄ±nÄ± istiyoruz. GeleceÄŸini düÅŸünüyoruz. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklarÄ±dÄ±r. Bunlara biz bakmazsak kim bakacak" diye konuÅŸtu. (Adana/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 10:49

www.evrensel.net