Ziya SelÃ§uk: Ã‡ocuk hazÄ±r deÄŸilse okula baÅŸlamasÄ±n

CNN TÃ¼rk'te yayÄ±nlanan 'Hafta Sonu' isimli programa katÄ±lan Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk aÃ§Ä±klamalarda bulunuyor.

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduÄŸu 'Hafta Sonu' programÄ±nda açÄ±klamalarda bulunuyor.

Çelik'in sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Bakan Selçuk'un açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:

â– "Temelde bizim arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla beraber yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yorum ÅŸu; meseleye bir sistem yaklaÅŸÄ±mÄ± sorunu. EÄŸitimin birleÅŸenlerinin birkaç tanesini alÄ±p deÄŸiÅŸiklik yapmak sistemin bütününü deÄŸiÅŸtirmiyor. Sadece sÄ±navÄ±n adÄ±nÄ± ya da tekniÄŸini deÄŸiÅŸtirerek herhangi bir ÅŸey yapmak mümkün deÄŸil. EÄŸitimde bir deÄŸiÅŸim olacaksa sistem bütün olarak ele alÄ±nmalÄ±."

â– " Meseleye sÄ±nav olarak bakmÄ±yoruz. SÄ±nav bir araçtÄ±r ama zaman içinde amaçlaÅŸmÄ±ÅŸ. Biz sÄ±navÄ± yine araç haline getirmek istiyoruz. Okullar arasÄ±nda çok olanak farkÄ± var, bunu düzeltmek istiyoruz. Zamanla sÄ±navla öÄŸrenci alan okullar da azalacak. Mesleki eÄŸitimin güçlendirilmesi de hayati önemde. Bu konuda zayÄ±fÄ±z ama hamle yapabiliriz. Ä°ÅŸ garantili mesleki eÄŸitim için çalÄ±ÅŸÄ±yoruz."

â– "SÄ±nav sisteminin baskÄ±sÄ±yla herkes üniversiteye girmek istiyor. Dünyada bu böyle deÄŸildir. BazÄ± üniversiteler kota koyar, herkes üniversiteye girmesin diye. Herkesin üniversiteye gittiÄŸi bir yerde siz istihdamÄ± saÄŸlayamazsÄ±nÄ±z. ABD'de bile üniversite demode olan fikre dönüÅŸüyor. Bir takÄ±m uygulamalar var. Diyor ki ben 4-5 sene üniversitede okuyacaÄŸÄ±ma tam da iÅŸim için önemli olan birkaç sertifakayÄ± aldÄ±ÄŸÄ±mda daha baÅŸarÄ±lÄ± olurum diyor. Biz de bunu yapabiliriz. Bir meslek lisesi mezununa askerlikle ilgili kolaylÄ±klar saÄŸlanÄ±rsa, doÄŸrudan doÄŸruya çocuÄŸun iÅŸbaÅŸÄ± üretime geçmesi lazÄ±m, oradan para kazanmasÄ± lazÄ±m. ÇocuklarÄ±n 9.sÄ±nÄ±ftan itibaren yapabilirsen sigorta pirimlerinin ödenmesi lazÄ±m."

â– "Okula baÅŸlama yaÅŸÄ± bireyseldir. Çocuk hazÄ±r deÄŸilse çocuÄŸu 4 yaÅŸÄ±nda okula baÅŸlatmamak gerekir. Bir genel geçer tablo da var; çocuk 6 yaÅŸÄ±nÄ± doldurmadan da ilkokula baÅŸlamasÄ±n."

â– "Birçok yeni dersin ilave edilmesi için çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. GeleceÄŸin meslekleri ile birçok alanÄ±n girmesini planlÄ±yoruz. AslÄ±nda önemli olan ÅŸey bu derslerin kendisi deÄŸil. Gerçek doÄŸada, hayatta böyle bir ayrÄ±m yok aslÄ±nda. Bizim giderek daha bütünsel bir anlayÄ±ÅŸa gitmemiz gerekir. HayatÄ±n kendisiyle daha uyumlu, bilgi deÄŸil de daha görgü temelli bir yaklaÅŸÄ±ma gidilmesi gerekiyor. "

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 10:32

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