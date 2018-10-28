DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nde buzlanma ve don uyarÄ±sÄ±

Meteoroloji 12'nci BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nde buzlanma ve don olayÄ± ile yer yer sis beklendiÄŸini duyurdu.

DoÄŸu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Meteoroloji 12'nci Bölge MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açÄ±k, sabah ve gece saatlerinde ise buzlanma ve don olayÄ± ile yer yer sis bekleniyor.

SÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n mevsim normallerinde seyredeceÄŸi bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düÅŸük hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± IÄŸdÄ±r'da 1, Tunceli'de sÄ±fÄ±r, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda olmak üzere Ardahan ve Kars'ta 5, Erzurum, Erzincan ve AÄŸrÄ±'da 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ise IÄŸdÄ±r'da 19, Erzincan ve Tunceli'de 16, Kars ve AÄŸrÄ±'da 12, Erzurum ve Ardahan'da 11 derece olacaÄŸÄ± kaydedildi.

Yetkililer, bölge genelinde gece beklenen sÄ±caklÄ±klarÄ±n minimum seviyeye düÅŸmesi nedeniyle oluÅŸabilecek buzlanmaya karÅŸÄ± sürücülerin, zirai don olaylarÄ±na karÅŸÄ± da çiftçilerin dikkatli ve tedbirli olmalarÄ±nÄ± istedi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 10:13

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