DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nde buzlanma ve don uyarÄ±sÄ±

FotoÄŸraf: Fikret Delal/AA

DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nde buzlanma ve don uyarÄ±sÄ±

    • 28 Ekim 2018 10:07

    Meteoroloji 12'nci BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nde buzlanma ve don olayÄ± ile yer yer sis beklendiÄŸini duyurdu.

    DoÄŸu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

    Meteoroloji 12'nci Bölge MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açÄ±k, sabah ve gece saatlerinde ise buzlanma ve don olayÄ± ile yer yer sis bekleniyor.

    SÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n mevsim normallerinde seyredeceÄŸi bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

    Gece en düÅŸük hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± IÄŸdÄ±r'da 1, Tunceli'de sÄ±fÄ±r, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda olmak üzere Ardahan ve Kars'ta 5, Erzurum, Erzincan ve AÄŸrÄ±'da 3 derece ölçüldü.

    Gün içinde en yüksek hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ise IÄŸdÄ±r'da 19, Erzincan ve Tunceli'de 16,  Kars ve AÄŸrÄ±'da 12, Erzurum ve Ardahan'da 11 derece olacaÄŸÄ± kaydedildi.

    Yetkililer, bölge genelinde gece beklenen sÄ±caklÄ±klarÄ±n minimum seviyeye düÅŸmesi nedeniyle oluÅŸabilecek buzlanmaya karÅŸÄ± sürücülerin, zirai don olaylarÄ±na karÅŸÄ± da çiftçilerin dikkatli ve tedbirli olmalarÄ±nÄ± istedi. (AA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 10:13
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