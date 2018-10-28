Ahmet Kaya 61 yaÅŸÄ±nda

TÃ¼rkiye'de Ã¶zgÃ¼n ve protest mÃ¼ziÄŸin Ã¶nde gelen isimlerinden Ahmet Kaya'nÄ±n bugÃ¼n doÄŸum gÃ¼nÃ¼.

'Kürtçe ÅŸarkÄ± söyleyeceÄŸim' dediÄŸi için linç edilip, gittiÄŸi Fransa'da 43 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Ahmet Kaya'nÄ±n bugün doÄŸum günü.

28 Ekim 1957'de Malatya'da iÅŸçi bir ailenin beÅŸinci çocuÄŸu olarak doÄŸan Ahmet Kaya, babasÄ±nÄ±n kendisine daha küçük yaÅŸtayken hediye ettiÄŸi baÄŸlamayla müzik hayatÄ±na baÅŸladÄ±. Çocuk yaÅŸta Malatya'dan ailesiyle birlikte Ä°stanbul'a göç eden Kaya'nÄ±n Ä°stanbul'a da alÄ±ÅŸmasÄ± zaman aldÄ±.

Öyle ki Kaya, Ä°stanbul'a alÄ±ÅŸmanÄ±n zorluÄŸunu bir belgeselde ÅŸu sözlerle dile getirdi: "Bir kÄ±z vardÄ± bizim okulda; herkesin bir aÅŸkÄ± vardÄ±r, çocukluk aÅŸkÄ±. Bir gün gittim dedim ki: 'Biraz seninle konuÅŸsak beÅŸ dakika, kaçÄ±yorsun hep...' Bana dedi ki: 'Rica ederim.' Öyle bir aÄŸrÄ±ma gitti ki: 'Ben de sana rica ederim,' dedim. Ben o zaman anlamÄ±nÄ± bilmiyordum, yani onu bir küfür zannettim."

Ahmet Kayaâ€™nÄ±n ÅŸairleri

Ä°lkokulu Malatya'da okuyan Kaya, göç ettiÄŸi Ä°stanbul'da ise okula gitmedi. Kentte iÅŸportacÄ±lÄ±k yapmaya baÅŸlayan Kaya, plak ve kaset satan bir dükkânda çalÄ±ÅŸtÄ±. YaÅŸamÄ± boyunca baÄŸlama tutkusundan vazgeçmeyen Kaya, BoÄŸaziçi Üniversitesi'nde Ruhi Su ile tanÄ±ÅŸma fÄ±rsatÄ± buldu. Bu tanÄ±ÅŸma, Kaya'nÄ±n hayatÄ±nda bir dönüm oldu. Ruhi Su'nun, Mahsus Mahal isimli türküsünü seslendirerek müzik dünyasÄ±na adÄ±m attÄ±.

Kaya, bu sÄ±rada, siyasi bir suçlamadan ötürü 5 ay cezaevinde kaldÄ±. Daha sonra askere gitti ve askerdeyken bile müzik çalÄ±ÅŸmalarÄ±na ara vermedi.

Halk müziÄŸi, özgün müzik ve protest müzik tarzÄ± ile toplum sanatçÄ±sÄ± kimliÄŸini taÅŸÄ±yan Kaya, "AÄŸlama BebeÄŸim", "AcÄ±lara tutunmak", "Yorgun Demokrat", "Ä°yimser Bir Gül", "Sevgi Durumu", "Dinle Sevgili Ülkem" ve "HoÅŸçakalÄ±n Gözüm" gibi albümler çÄ±kardÄ±. Kaya, kendisinin yazmÄ±ÅŸ olduÄŸu bestelerle birlikte Attila Ä°lhan, Can Yücel, Nevzat Çelik, Hasan Hüseyin Korkmazgil, Enver Gökçe ve Ahmed Arif gibi tanÄ±nmÄ±ÅŸ ÅŸairlerin ÅŸiirlerini de besteledi.

"ÅžarkÄ±larÄ±m DaÄŸlara" albümünde yer alan "Özgür ÇaÄŸrÄ±" isimli ÅŸarkÄ±da geçen "Abin birgün daÄŸdan döner, sarÄ±lÄ±rsÄ±n yavrucaÄŸÄ±m " sözleri nedeniyle albümü toplatÄ±ldÄ±, konser vermesi yasaklandÄ±.

Kaya, 10 Åžubat 1999'da Magazin Gazetecileri DerneÄŸi'nin Princess Otel Kongre Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde yÄ±lÄ±n en iyi sanatçÄ±sÄ± ödülünü aldÄ±. "Ben bu ödül için Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi'ne, Cumartesi Anneleri'ne, tüm basÄ±n emekçileri ve tüm Türkiye halkÄ±na teÅŸekkür ediyorum. Bir de bir açÄ±klamam var: Åžu anda hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±m ve önümüzdeki günlerde yayÄ±mlayacaÄŸÄ±m albümde bir Kürtçe ÅŸarkÄ± söyleyeceÄŸim ve bu ÅŸarkÄ±ya bir klip çekeceÄŸim. AramÄ±zda bu klibi yayÄ±nlayacak yürekli televizyoncular olduÄŸunu biliyorum, yayÄ±nlamazlarsa Türkiye halkÄ±yla nasÄ±l hesaplaÅŸacaklarÄ±nÄ± bilmiyorum" sözleri üzerine davetlilerin bir kÄ±smÄ±nÄ±n tepkilerine ve hakaretlerine maruz kaldÄ±. O akÅŸamki konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan linç giriÅŸimlerine maruz kalan Kaya için sürgün yolu da görünmüÅŸ oldu. Linç akÅŸamÄ±nÄ± izleyen sonraki süreçte mahkemelerden davalardan bir türlü yakasÄ±nÄ± kurtaramayan Kaya, Avrupa'ya gitmek zorunda kaldÄ±. Avrupa'da verdiÄŸi bir konserde, "Geceleri üÅŸüyorum. Sorun kalorifer sorunu deÄŸil. Sorun yorgansÄ±zlÄ±k sorunu da deÄŸil. Ben vatansÄ±zlÄ±ktan üÅŸüyorum" sözleriyle ülke hasretini dile getirdi.

Kaya, 16 KasÄ±m 2000 yÄ±lÄ±nda "HoÅŸçakalÄ±n Gözüm" isimli albümünün kayÄ±tlarÄ±nÄ± yaparken, Paris'in Porte de Versailles semtindeki evinde kalp krizi sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi ve Paris'in Peré Lachaise mezarlÄ±ÄŸÄ±na defnedildi.

Ölümünün ardÄ±ndan 2002 yÄ±lÄ±nda ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± 20 ünlü sanatçÄ±nÄ±n seslendirdiÄŸi "Dinle Sevgili Ülkem" isimli bir albümünün yanÄ± sÄ±ra Kaya'nÄ±n, Magazin Gazetecileri DerneÄŸi'nin gecesinde duyurduÄŸu Kürtçe Karwan (Kervan) isimli parçasÄ±nÄ±n ve klibinin de bulunduÄŸu "HoÅŸçakalÄ±n Gözüm" ile "Biraz da Sen AÄŸla" ile 3 Mart 2014'te yayÄ±mlanan ve 27 sanatçÄ±nÄ±n Kaya'nÄ±n ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± yorumladÄ±ÄŸÄ± "Bir EksiÄŸiz" albümleri çÄ±ktÄ±.

Ahmet Kaya, doÄŸum günü olan bugün kendisini unutmayan hayranlarÄ±nca "Ä°yimser Bir Gül" albümünde yer alan "DoÄŸum Günü" ÅŸarkÄ±sÄ±yla anÄ±lÄ±yor. Kaya'nÄ±n doÄŸum gününü kutlamak için sevenleri, Twitter üzerinden de #AhmetKaya etiketiyle paylaÅŸÄ±mda bulunuyor. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 09:38

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