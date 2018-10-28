FenerbahÃ§e AnkaragÃ¼cÃ¼â€™yÃ¼ aÄŸÄ±rlÄ±yor

FenerbahÃ§e'nin sahasÄ±nda MKE AnkaragÃ¼cÃ¼â€™yÃ¼ aÄŸÄ±rlayacak. Saat 20.30â€™da baÅŸlayacak maÃ§Ä± HÃ¼seyin GÃ¶Ã§ek yÃ¶netecek.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasÄ±nda bu akÅŸam MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemini yaÅŸayan Fenerbahçe, son 4 lig maçÄ±nÄ± da kazanamadÄ±.

Ligdeki son galibiyetini 16 Eylül'de deplasmanda Atiker Konyaspor karÅŸÄ±sÄ±nda tek golle alan sarÄ±-lacivertiler, daha sonra BeÅŸiktaÅŸ, Medipol BaÅŸakÅŸehir, Demir Grup Sivasspor'la berabere kalÄ±p Çaykur Rizespor'a kaybetti.

Süper Lig'de 9 haftada 9 puanla düÅŸme hattÄ±nÄ±n bir basamak üstünde 15. sÄ±rada yer alan Fenerbahçe, taraftarÄ± önünde 3 puan alarak çÄ±kÄ±ÅŸa geçmeyi hedefliyor.

SarÄ±-lacivertlilerde sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunan Mehmet Topal, Mehmet Ekici ve Tolga CiÄŸerci forma giyemeyecek.

Teknik direktörlüÄŸünü Fenerbahçe'nin eski çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±sÄ± Ä°smail Kartal'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± MKE Ankaragücü'nün ise 13 puanÄ± bulunuyor.

Ülker StadÄ±'nda saat saat 20.30'da baÅŸlayacak karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

KADIKÖY'DE 4 MAÇTA 1 GALÄ°BÄ°YET

Fenerbahçe, bu sezon evinde oynadÄ±ÄŸÄ± 4 lig maçÄ±nda sadece 1 galibiyet alabildi.

Ligin ilk haftasÄ±nda sahasÄ±nda Bursaspor'u 2-1'le geçen sarÄ±-lacivertliler, 3 maçtÄ±r da seyircisi önünde galip gelemiyor. Ülker StadÄ±'nda son 3 karÅŸÄ±laÅŸmada Fenerbahçe, Ülker StadÄ±'nda Kayserispor'a yenilip BeÅŸiktaÅŸ ve Medipol BaÅŸakÅŸehir'le berabere kaldÄ±.

GOL ATAMIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de son 3 maçÄ±nda gol atmayÄ± baÅŸaramadÄ±.

Geçen sezon ligin en golcü takÄ±mÄ± olan Fenerbahçe, bu sezon bu görüntünün oldukça uzaÄŸÄ±nda kaldÄ±.

Son 3 maçta Çaykur Rizespor, Medipol BaÅŸakÅŸehir ve Demir Grup Sivasspor'a gol atamayan Fenerbahçe, ligde 289 dakikadÄ±r rakip fileleri havalandÄ±ramÄ±yor.

SarÄ±-lacivertliler, ligdeki son golünü 6. haftadaki BeÅŸiktaÅŸ derbisinde 71. dakikada Andre Ayew'le kaydetmiÅŸti. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 09:19

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