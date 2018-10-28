Leicester City'nin sahibinin helikopteri stadÄ±n yanÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼

FotoÄŸraf: TIM KEETON / EPA-AA

Leicester City'nin sahibinin helikopteri stadÄ±n yanÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼

    • 28 Ekim 2018 08:41

    Ä°ngiltere Premier Lig'de oynanan Leicester City - West Ham United maÃ§Ä± sonrasÄ±nda Vichai Srivaddhanaprabha'ya ait helikopter stadÄ±n yanÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼.

    Ä°ngiltere Premier Lig'de oynanan Leicester City-West Ham United maçÄ± sonrasÄ±nda havalanan bir helikopter stadÄ±n yanÄ±na düÅŸtü. 

    Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde, karÅŸÄ±laÅŸma bittikten sonra havalanan Leicester City'nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'ya ait helikopterin kÄ±sa bir süre sonra stadÄ±n yanÄ±ndaki otoparka düÅŸtüÄŸü kaydedildi.

    Güvenlik çemberine alÄ±nan olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, helikopterde kimlerin bulunduÄŸuna dair bilgi henüz paylaÅŸÄ±lmadÄ±. 

    Kulübü 2010 yÄ±lÄ±nda satÄ±n alan TaylandlÄ± Srivaddhanaprabha'nÄ±n 1-1 sona eren mücadeleyi izlediÄŸi basÄ±na yansÄ±dÄ±. 

    BaÅŸkent ekibi West Ham United'Ä±n otobüsünün kazadan önce stattan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bazÄ± Leicester City futbolcularÄ±nÄ±n ise kaza sÄ±rasÄ±nda statta bulunduÄŸu ifade edildi. 

    Leicester City'de forma giyen milli futbolcu ÇaÄŸlar Söyüncü, maça ilk onbirde baÅŸlamÄ±ÅŸ ve 80. dakikada yerini Shinji Okazaki'ye bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 08:48
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