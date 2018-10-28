FotoÄŸraf: TIM KEETON / EPA-AA
Leicester City'nin sahibinin helikopteri stadÄ±n yanÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼
Ä°ngiltere Premier Lig'de oynanan Leicester City - West Ham United maÃ§Ä± sonrasÄ±nda Vichai Srivaddhanaprabha'ya ait helikopter stadÄ±n yanÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ä°ngiltere Premier Lig'de oynanan Leicester City-West Ham United maçÄ± sonrasÄ±nda havalanan bir helikopter stadÄ±n yanÄ±na düÅŸtü.
Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde, karÅŸÄ±laÅŸma bittikten sonra havalanan Leicester City'nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'ya ait helikopterin kÄ±sa bir süre sonra stadÄ±n yanÄ±ndaki otoparka düÅŸtüÄŸü kaydedildi.
Güvenlik çemberine alÄ±nan olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, helikopterde kimlerin bulunduÄŸuna dair bilgi henüz paylaÅŸÄ±lmadÄ±.
Kulübü 2010 yÄ±lÄ±nda satÄ±n alan TaylandlÄ± Srivaddhanaprabha'nÄ±n 1-1 sona eren mücadeleyi izlediÄŸi basÄ±na yansÄ±dÄ±.
BaÅŸkent ekibi West Ham United'Ä±n otobüsünün kazadan önce stattan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bazÄ± Leicester City futbolcularÄ±nÄ±n ise kaza sÄ±rasÄ±nda statta bulunduÄŸu ifade edildi.
Leicester City'de forma giyen milli futbolcu ÇaÄŸlar Söyüncü, maça ilk onbirde baÅŸlamÄ±ÅŸ ve 80. dakikada yerini Shinji Okazaki'ye bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 08:48