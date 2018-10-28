AraÅŸtÄ±rmacÄ±-Yazar Faik Bulut Antep'te okurlarÄ±yla buluÅŸtu

YaklaÅŸÄ±k beÅŸ senelik bir Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan 'Horasan'dan nasÄ±l geldik?' kitabÄ±nÄ± yayÄ±mlayan AraÅŸtÄ±rmacÄ±-Yazar Faik Bulut, okurlarÄ±yla buluÅŸtu.

AraÅŸtÄ±rmacÄ±-Yazar Faik Bulut Antep CNR Kitap Günleri'nde yeni yazdÄ±ÄŸÄ± 'Horasan'dan nasÄ±l geldik?' kitabÄ±nÄ±n söyleÅŸisi ve imza etkinliÄŸi için okurlarÄ±yla buluÅŸtu.

HORASAN' GÜNEÅžÄ°N DOÄžDUÄžU BÖLGE'

"Ezberleri bozan" olarak yorumlanan kitabÄ± için yaklaÅŸÄ±k 5 senelik bir çalÄ±ÅŸma yürüten Bulut "Ä°mam RÄ±za'nÄ±n makamÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Ä°ran'da alan çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±m ve Ä°ran'Ä±n en zengin kütüphanelerinde incelemelerim oldu" dedi.

"Horasan'a yalnÄ±zca ehlibeyt yandaÅŸlarÄ± deÄŸil, Hariciler gibi muhalifler de gitmiÅŸtir. Ä°lk gidenler Türklerin aksine Arap ve Kürt aÅŸiretleridir." diyerek Kürtler açÄ±sÄ±ndan en büyük gidiÅŸlerin Ahlat bölgesinden olduÄŸunu belirtti. Horasan 'Ä±n asÄ±l yerinin Merv ÅŸehri olduÄŸunu belirten Bulut, "Horasan kelimesi' güneÅŸin doÄŸduÄŸu bölge' anlamÄ±na gelir." dedi. FotoÄŸraf: Evrensel

'HORASAN 'A Ä°LK ALEVÄ°LÄ°ÄžÄ° GÖTÜRENLER ARAPLARDIR'

"Horasan aslÄ±nda alevlerin yurdu olarak bilinse de Emevi fetihlerine kadar sinme sünniydi." sözlerine "TasavvufçularÄ±n önemli bir kÄ±smÄ± da Horasan 'daymÄ±ÅŸ." ekledi.

Bulut, Horasan' a ilk aleviliÄŸi götürenlerin Arap kabileleri olduÄŸunu söylerken "bugünkü aleviliÄŸe en yakÄ±n aleviliÄŸi götürenler ise Fatimi devletidir. Onlar örgütüçü, propagandacÄ±, daÄŸlÄ± adamlar olarak anÄ±lÄ±rlar." diyerek sözlerini sürdürdü. Bulut "Alevilik ve BatÄ±nilikte hikmet ve irfan çok önemli kavramlardÄ±r." dedi.

"Anadolu' ya ilk geliÅŸ bilinenin aksine inanç ve mezhep temelinde deÄŸildir. Sebep hayvancÄ±lÄ±ktÄ±r." dedi. Anadolu 'ya esas geçiÅŸlerin "Bir kolu Irak' tan Malatya 'ya kadar uzanan koldan diÄŸeri de Azerbaycan' dan olan koldan yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." diyerek belirtti.

KatÄ±lÄ±mÄ±n yoÄŸun olduÄŸu söyleÅŸiye anlattÄ±ÄŸÄ± öyküleriyle destek veren Bulut söyleÅŸi sonrasÄ± okurlara sözü verdi. SöyleÅŸi okurlarÄ±n sorularÄ± ve görüÅŸleriyle son buldu.

SöyleÅŸiye EMEP GYK üyesi Mehmet Türkmen de katÄ±ldÄ±. (Antep/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 08:13

www.evrensel.net