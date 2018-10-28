Eski Katalan lider Puigdemont'tan yeni parti

Katalonya'nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k giriÅŸiminin birinci yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde eski Katalan lider Puigdemont liderliÄŸinde yeni bir parti kurulduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

Katalonya'nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k giriÅŸiminin baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸramasÄ±nÄ±n üzerinden bir yÄ±l geçti. GiriÅŸimin birinci yÄ±lÄ±nda sürgündeki eski Katalan lider Carles Puigdemont'un yeni bir parti kurduÄŸu açÄ±klandÄ±.

Partinin isminin "The Call" (ÇaÄŸrÄ±) olduÄŸu belirtildi. Yeni parti için hazÄ±rlanan tanÄ±tÄ±m filminde, "Biz bir rüyadan deÄŸil, gerçeklikten; Katalonya Cumhuriyeti'nden söz ediyoruz" denildi.

Öte yandan Katalonya'nÄ±n yeni lideri Quim Torra baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k giriÅŸiminin birinci yÄ±ldönümü vesilesiyle halka seslendi. Torra konuÅŸmasÄ±nda, "Tarihi günden bu yana geçen bir yÄ±l dilediÄŸimiz gibi olmadÄ±. Ancak geriye dönüÅŸ gibi bir seçenek yok" ifadelerini kullandÄ±.

27 Ekim'de Katalonya Parlamentosu tek taraflÄ± olarak baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilan etmiÅŸ, Mariano Rajoy liderliÄŸindeki hükümet bölgesel yönetimi görevden almÄ±ÅŸtÄ±. BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k isteyen çok sayÄ±da Katalan siyasetçi tutuklanÄ±rken, Katalonya lideri Carles Puigdemont ve bazÄ± bakanlar yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaçmÄ±ÅŸtÄ±.

BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k giriÅŸiminin birinci yÄ±lÄ± nedeniyle Katalonya'nÄ±n çeÅŸitli bölgelerinde gösteriler düzenlenmesi bekleniyor. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 08:01

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