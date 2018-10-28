ArnavutkÃ¶y'de tekstil geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m fabrikasÄ± yandÄ±

Ä°stanbul'un ArnavutkÃ¶y ilÃ§esinde bulunan bir tekstil geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m fabrikasÄ±nda bilinmeyen bir sebeple yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.

Arnavutköy'de gece saatlerinde tekstil geri dönüÅŸüm fabrikasÄ±nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Olay yerine gelen çok sayÄ±da itfaiye ekipleri yangÄ±na müdahale ederek yaklaÅŸÄ±k 4 saatte kontrol altÄ±na aldÄ±. YangÄ±n sonrasÄ± herhangi bir yaralanma ve can kaybÄ± yaÅŸanmazken, fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi.

YangÄ±n Arnavutköy, HadÄ±mköy Mahallesi Ürgüplü Caddesi üzerinde gece saat 21.30 sÄ±ralarÄ±nda bir tekstil geri dönüÅŸüm fabrikasÄ±nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Fabrikadan alevlerin yükseldiÄŸini gören çalÄ±ÅŸanlar durumu hemen itfaiye, polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. Ä°hbar üzerine olay yerine çok sayÄ±da itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan fabrikaya müdahale etti. Ä°tfaiye ekiplerinin yaklaÅŸÄ±k 4 saat çalÄ±ÅŸmasÄ± sonucu yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. Polis ekipleri çevrede önlem alÄ±rken, saÄŸlÄ±k görevlilerinin de hazÄ±r beklediÄŸi görüldü. Ä°tfaiye ekipleri yangÄ±nÄ± tamamen söndürerek soÄŸutma çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. Olay sonrasÄ± herhangi bir yaralanma ve can kaybÄ± yaÅŸanmazken fabrika da büyük çapta hasar meydana geldi.

Ä°tfaiye ekipleri yangÄ±nÄ±n çÄ±kÄ±ÅŸ sebebini araÅŸtÄ±rÄ±rken yangÄ±nla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (Ä°stanbul/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 07:51

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