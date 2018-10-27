Makro-Taze iÅŸÃ§ileri video mesajlarla dayanÄ±ÅŸÄ±yor

Türkiye geneli 6 bin 500 Makro-Taze Market çalÄ±ÅŸanÄ± tazminatlarÄ± ödenmeden iÅŸten atÄ±larak maÄŸdur edildi. Samsun ve Kayseri’de tazminat ve ödenmeyen diÄŸer alacaklarÄ± için eylemler yapan Makro-Taze iÅŸçileri videolar çekerek dayanÄ±ÅŸma duygularÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. Makro-Taze iÅŸçisi YÄ±ldÄ±ray Zeren çektiÄŸi video ile Samsun’dan Kayseri’ye dayanÄ±ÅŸma mesajÄ± gönderdi.

Kayseri’de mücadele eden Makro-Taze çalÄ±ÅŸanlarÄ± ise dayanÄ±ÅŸma mesajÄ±na yine videoyla karÅŸÄ±lÄ±k verdi. (Ä°ÅžÇÄ°-SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

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