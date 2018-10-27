Muammer Keskin ÅžiÅŸli iÃ§in aday adayÄ±

Muammer Keskin CHP'den ÅžiÅŸli belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in aday adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

31 Mart 2019 tarihinde yapÄ±lacak yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden ÅžiÅŸli Belediye BaÅŸkanÄ± Aday AdaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan Muammer Keskin,“ÅžiÅŸli’den Ä°stanbul’a, Yerelden Ä°ktidara” sloganÄ± ile yola çÄ±ktÄ±.

ÅžiÅŸli halkÄ±nÄ±n yönetime katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlamayÄ± ve halkÄ±n ‘belediyede söz, yetki ve karar’ sahibi olmasÄ±nÄ± hedefleyen Keskin, aktif vatandaÅŸ iradesini yönetimde söz sahibi yapma iddiasÄ±yla ön plana çÄ±kÄ±yor. Toplumcu belediyecilik anlayÄ±ÅŸÄ±yla, belediye yönetiminde saydamlÄ±k ve denetim için gerekli olan tüm uygulamalarÄ±n yerine getirileceÄŸini ifade eden Keskin, kent konseyini sivil inisiyatifi yansÄ±tan demokratik bir yapÄ±ya kavuÅŸturacaklarÄ±nÄ±, kentte yaÅŸayanlarÄ± ve kent hakkÄ± savunucularÄ±nÄ±n sesi, sözü ve iradesine dönüÅŸtüreceklerini söyledi.

YaÅŸanabilir bir ÅžiÅŸli için önce sokaÄŸÄ± dinleyeceÄŸini ve insana dokunacaÄŸÄ±nÄ± iddia eden CHP ÅžiÅŸli Belediye BaÅŸkanÄ± Aday AdayÄ± Muammer Keskin, “Örgütümüzün her mensubu ve ÅžiÅŸli’ye gönül veren tüm arkadaÅŸlarÄ±mla birlikte ÅžiÅŸli’de rol model olacak bir belediyeciliÄŸi egemen kÄ±lacaÄŸÄ±z. Çevre ve iklim politikalarÄ±yla uyumlu,tarihi ve kültürel mirasa sahip çÄ±kan, ayrÄ±mcÄ±lÄ±kla mücadele eden, dezavantajlÄ± gruplarÄ± dikkate alan, boÅŸ zamanlarÄ± deÄŸerlendirme, spor ve eÄŸlenceyi ihmal etmeyen bir ‘ÅžiÅŸli YaÅŸam PlanÄ±’ oluÅŸturacaÄŸÄ±z. ÅžiÅŸli’den Ä°stanbul’a ve tüm Türkiye’ye doÄŸru büyüyen bir iktidar yürüyüÅŸünü baÅŸlatmÄ±ÅŸ bulunuyoruz” dedi.

‘HESAP SORULABÄ°LÄ°R BÄ°R ÅžÄ°ÅžLÄ° MÜMKÜN’

Muammer Keskin’in görünür, izlenebilir ve hesap sorulabilir bir ÅžiÅŸli hedefi doÄŸrultusunda, öne çÄ±kan seçim vaatleri arasÄ±nda meclis toplantÄ±larÄ± ve ihalelerin online olarak izlenmesi, belediye satÄ±n almalarÄ±nÄ±n merkezi ve meslek odalarÄ± bilirkiÅŸiliÄŸi ile mutlaka reel fiyatlarla yapÄ±lmasÄ±, harcamalarÄ±n denetlenmesi, gelir-gider cetvelleri ve bilançonun izlenebilir olmasÄ±, mahalle meclislerinin harcamalar için hesap sorabilmesi ve hesap veremeyen belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n görevden geri çaÄŸrÄ±labilmesi gibi fark yaratacak düzenlemeler yer alÄ±yor.

MUAMMER KESKÄ°N KÄ°MDÄ°R?

1954 yÄ±lÄ±nda Ardahan’da doÄŸdu. Ä°lk ve orta öÄŸrenimini Ardahan’da tamamladÄ±ktan sonra, üniversite eÄŸitim için Ä°stanbul’a gelerek Atatürk EÄŸitim Enstitüsü Sosyal Bilgiler Bölümü’nden mezun oldu. 3 yÄ±l kadar öÄŸretmenlik yaptÄ±ktan sonra, 33 yÄ±ldÄ±r mali müÅŸavirlik mesleÄŸini sürdürmektedir. 1991-1995 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda SHP ÅžiÅŸli Ä°lçe BaÅŸkanÄ± olarak görev yaptÄ±. YaklaÅŸÄ±k 30 sene boyunca partide çeÅŸitli kademelerde bulunup, sosyal demokrasinin iktidar olmasÄ± için emek verdi. Birçok sivil toplum kuruluÅŸunda kurucu üye ve yönetici olarak çeÅŸitli görevlerde bulundu. 1998-2006 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Ä°stanbul Serbest Muhasebeci Mali MüÅŸavirler OdasÄ±’nda BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± olarak görev yaptÄ±.

Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal AraÅŸtÄ±rmalar VakfÄ±” (TÜSES) Genel SekreterliÄŸi görevinden, aday adaylÄ±ÄŸÄ± nedeni ile etik ilkelere uyarak istifa eden Muammer Keskin halen Türk Onkoloji VakfÄ± Genel Ä°dare Kurulu Üyesi olarak hizmet vermeye devam ediyor. (HABER MERKEZÄ°)

www.evrensel.net