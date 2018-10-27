Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani: ABD Ä°ran karÅŸÄ±sÄ±nda yalnÄ±z kaldÄ±

Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani ABD'nin Ä°ranâ€™a karÅŸÄ± uyguladÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlara iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, birkaç devlet dÄ±ÅŸÄ±nda bütün dünyanÄ±n ABD'ye karÅŸÄ± Ä°ran'Ä±n yanÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve geleneksel müttefiklerin de Washington yönetimini yalnÄ±z bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Ruhani, Ekonomi ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±, ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±, UlaÅŸtÄ±rma ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Sanayi Maden ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± için meclise sunduÄŸu 4 bakana güvenoyu alabilmek amacÄ±yla kürsüden konuÅŸma yaptÄ± ve ABD yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.

Ä°ran'Ä±n geçen aylar ve haftalarda ABD'ye karÅŸÄ± büyük baÅŸarÄ±lar elde ettiÄŸini söyleyen Ruhani, ABD'nin "Ä°ran gibi büyük bir devleti" karÅŸÄ±sÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak geleneksel müttefikleri tarafÄ±ndan bile yalnÄ±z bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±'nÄ±n, Ä°ran'Ä± haklÄ± bulduÄŸunu ve birkaç devlet dÄ±ÅŸÄ±nda bütün dünyanÄ±n ABD'ye karÅŸÄ± Ä°ran'Ä±n yanÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Ruhani, Ä°talya'da el konulan 6 milyar dolarlÄ±k paranÄ±n da baÅŸarÄ±lÄ± bir hukuki mücadelenin ardÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

‘YAPTIRIMLARI GEREKÇE GÖSTEREREK SORUNLARDAN KAÇAMAYIZ’

Ekonomik krize iliÅŸkin halkÄ±n sÄ±kÄ±ntÄ± ve zorluk altÄ±nda olduÄŸuna özellikle dar gelirli kesimin üzerindeki aÄŸÄ±r yükün altÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na dikkati çeken Ruhani, ÅŸöyle devam etti:

“ABD yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± ve petrol satÄ±ÅŸlarÄ±ndaki düÅŸüÅŸü gerekçe göstererek halka sorunlarÄ±nÄ±zÄ± çözemiyoruz diyemeyiz ve sorunlardan kaçamayÄ±z. Enflasyonu kontrol altÄ±na alacak ve iÅŸ alanlarÄ±nÄ± artÄ±racaÄŸÄ±z. Bu bizim için mümkündür. YabancÄ± basÄ±n yalanlarla kamuoyunu yanÄ±ltmak için propaganda yapÄ±yor, Ä°ran'da hiperenflasyon olduÄŸunu söylüyor, Ä°ran'Ä±n yaÅŸam ÅŸartlarÄ±nÄ±n en aÄŸÄ±r ülke olduÄŸunu iddia ediyorlar, fakat yalan söylüyorlar.”

Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± “Ä°ran'da hiperenflasyon var diyenler ya yalan söylüyor ya da ekonomiden anlamÄ±yor” diyerek, eÄŸitim, saÄŸlÄ±k, ulaÅŸtÄ±rma, enerji, su ve temel gÄ±dada dünyanÄ±n en ucuz ülkesi olduklarÄ±nÄ± iddia etti.

Temel gÄ±da kapasitelerinin geçen yÄ±llardan daha fazla ve depolarÄ±n dolu olduÄŸunu aktaran Ruhani, döviz konusunda sÄ±kÄ±ntÄ±lar olduÄŸunu fakat döviz rezervlerinin de önceki yÄ±llara göre çok daha yükseÄŸe çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve enerjide kendi kendilerine yettiklerini ifade etti.

Rusya, Çin, Hindistan, Avrupa, Afrika ve Latin Amerika'nÄ±n bazÄ± devletleri ile komÅŸu ülkelerden iyi dostlar olduÄŸunu söyleyen Ruhani, ülkesine buralaraki ÅŸirketlerin çekilmesi gerektiÄŸini dile getirdi.

Ruhani, çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ±nÄ±n 20 milyon 600 binden, 23 milyon 300 bine çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, konut ve mesken konusunda halka borçlu olduklarÄ±nÄ± ve bunun en öncelikli gündemlerinden biri olduÄŸunu kaydetti. (Tahran/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 Ekim 2018 18:28

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