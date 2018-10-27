ABDâ€™deki bir sinagoga silahlÄ± saldÄ±rÄ±

ABDâ€™de bir sinagoga silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi bildirildi. Ã–lÃ¼ ve yaralÄ±larÄ±n olduÄŸu iddia edildi.

ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentindeki bir sinagoga silahlÄ± saldÄ±rÄ± düzenlendi. SaldÄ±rÄ±da çok sayÄ±da kiÅŸinin silahla vurulduÄŸu, ölü ve yaralÄ±larÄ±n olduÄŸu belirtildi. UluslararasÄ± haber ajansÄ± AP, saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtirdiÄŸi iddia edilen ÅŸüpohelinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. SaldÄ±rÄ±da 3 polisin vurulduÄŸu da bilgiler arasÄ±nda.

ABD medyasÄ±nda yer alan haberlerde en az 4 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, silahlÄ± saldÄ±rganÄ±n ise hala sinagogun içinde olduÄŸu ifade edildi. Olay yerine gelen polisler bölgeyi kordon altÄ±na aldÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ise Twitter hesabÄ±ndan “Pennsylvania'da Pittsburgh'daki meydana gelen olayÄ± izliyorum. Polisler olay yerinde. Squirrel Hill bölgesindekiler dikkatli olmalÄ±. Çok sayÄ±da ölü ve yaralÄ± var gibi. SaldÄ±rgana dikkat edilmeli. TanrÄ± hepinizi korusun!” mesajÄ± paylaÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 Ekim 2018 18:49

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