ABD'de bir sinagoga silahlÄ± saldÄ±rÄ±: 8 Ã¶lÃ¼, 6 yaralÄ±

ABDâ€™nin Pittsburgh kentindeki bir sinagoga dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 8 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 6 kiÅŸi yaralandÄ±.

ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentindeki bir sinagoga silahlÄ± saldÄ±rÄ± düzenlendi. ABD medyasÄ±nda saldÄ±rÄ±da en az 8 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 6 kiÅŸinin ise yaralandÄ±ÄŸÄ± haberleri yer aldÄ±.

Yetkililer, silahlÄ± saldÄ±rganÄ±nÄ±n gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, olayda 3 polisin de vurulduÄŸunu bildirdi ancak saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±na iliÅŸkin henüz resmi açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Indianapolis'e gitmeden önce Andrews Hava Üssü'nde gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ‘korkunç ve kahredici’ olduÄŸunu söyleyen Trump, nefret suçuna dikkate çekerek, “Ülkemizde neler oluyor?” diye sordu.

Åžiddetin son bulmasÄ± gerektiÄŸini ve sinagog korunsa sonucun farklÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± belirten Trump, kilise ve sinagoglarÄ±n korunmasÄ± önerisinde bulundu. Trump, bu tür saldÄ±rganlara ölüm cezasÄ± verilmesi gerektiÄŸini ileri sürdü.

Amerikan medyasÄ±nda saldÄ±rganÄ±n 46 yaÅŸÄ±ndaki Robert Bowers olduÄŸu ve saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda “Bütün Yahudiler ölmeli” ÅŸeklinde baÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± yönünde haberler yer aldÄ±. Öte yandan New York'taki sinagoglara güvenlik güçleri konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 Ekim 2018 21:00

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