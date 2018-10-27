TanrÄ±kulu'ndan Oktay'a 'hamile Ã§ocuklar' sorularÄ±

CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu'ndan, hamile Ã§ocuklar iÃ§in soru Ã¶nergesi: BaÅŸka hastanelerde kaÃ§ hamile Ã§ocuk tespit edildi?

Burcu YILDIRIM

Ankara

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, Ä°stanbul'da sadece bir hastaneye bir yÄ±lda 1260 hamile çocuÄŸun baÅŸvurmasÄ±nÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay'a sordu. TanrÄ±kulu, diÄŸer hastanelerde de benzer vakalarÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ± istedi.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, Ä°stanbul Kanuni Sultan Süleyman EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi’nde sadece 2016 yÄ±lÄ±nda 1260 çocuÄŸun hamile olduÄŸunun tespit edillmesini Meclis gündemine taÅŸÄ±dÄ±.

ÇocuklarÄ±n 64’ünün 15 yaÅŸ altÄ±nda olduÄŸuna dikkat çeken TanrÄ±kulu, “Hatta SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Hukuk MüÅŸavirliÄŸi tarafÄ±ndan hastanelere iletilmiÅŸ '15 yaÅŸ üstü çocuklarÄ±n durumlarÄ±nÄ±n bildirilmesine gerek olmadÄ±ÄŸÄ±na' iliÅŸkin hukuki görüÅŸü bulunmaktadÄ±r. Bu görüÅŸ ve açÄ±klamalar, aynÄ± zamanda BakanlÄ±k talimatÄ± anlamÄ±na gelmektedir” dedi.

Bu durumun ihmal ve sorumluluk zincirinin çalÄ±ÅŸanlarla sÄ±nÄ±rlÄ± olamayacaÄŸÄ±nÄ± gösterdiÄŸini belirten TanrÄ±kulu, bu tabloya neden olan her herkesin hesap vermesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Konuya iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ±'na soru önergesi yönelten TanrÄ±kulu, “Kanuni Sultan Süleyman EÄŸitim AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde 1260 hamile çocuÄŸun tespit edilmesinin akabinde benzer vakalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± baÅŸka hastaneler bulunmakta mÄ±dÄ±r? Bu hastanelerde kaç hamile çocuk tespit edilmiÅŸtir ve bu hastaneler hangileridir?” diye sordu.

Ä°STÄ°SMARCILARA YASAL Ä°ÅžLEM YAPILDI MI?

Hamile çocuklarÄ±n tespit edildiÄŸi hastaneler varsa inceleme ve soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lan hastane veya doktor olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± soran TanrÄ±kulu, hamile çocuklarÄ± istismar eden kiÅŸilerin kimler olduÄŸunun, bu kiÅŸiler hakkÄ±nda herhangi bir yasal iÅŸlem baÅŸlatÄ±lÄ±p baÅŸlatÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na da yanÄ±t istedi.

ÇOCUKLAR ARASINDA MÜLTECÄ° VAR MI?

AyrÄ±ca 15 yaÅŸÄ±ndan büyük hamile çocuklarÄ±n kaçÄ±nÄ±n resmi nikahlÄ± olduÄŸunu da soran TanrÄ±kulu, ÅŸu sorulara yanÄ±t istedi: “Söz konusu çocuklar arasÄ±nda mülteci çocuklar bulunmakta mÄ±dÄ±r? SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Hukuk MüÅŸavirliÄŸinden hastanelere gelen 15 yaÅŸ üzerindeki hamile çocuklarÄ±n bildirilmemesi yönünde genelge neye dayanak gösterilmiÅŸtir? SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± bu soruÅŸurma raporunu neden kamuoyu ile paylaÅŸmamaktadÄ±r? Bundan sonra benzer durumlar olmamasÄ± için BakanlÄ±k önlem almayÄ± planlamakta mÄ±dÄ±r? Okul ile iliÅŸiÄŸi kesilen kaç hamile çocuk vardÄ±r? ÇocuklarÄ±n hangi yaÅŸta okul ile iliÅŸiÄŸi kesilmiÅŸtir?”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 Ekim 2018 18:09

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