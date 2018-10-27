Ä°zmir KÄ±sa Film Festivali 30 Ekimâ€™de baÅŸlÄ±yor

19. Ä°zmir KÄ±sa Film Festivali 30 Ekim-4 KasÄ±m tarihleri arasÄ±nda sinemaseverlerle buluÅŸuyor.

Türkiye ve dünya sinemasÄ±nÄ±n önemli isimleriyle sinemaseverleri bu yÄ±l 19. kez buluÅŸturacak olan Ä°zmir KÄ±sa Film Festivali, 30 Ekim-4 KasÄ±m tarihleri arasÄ±nda FransÄ±z Kültür Merkezi, Ä°zmir Sanat, Konak SinemasÄ± ve Buca Belediyesi TarÄ±k Akan Gençlik Merkezi’nde gerçekleÅŸecek. Festivalin bu yÄ±lki ‘Emek Ödülü’ kÄ±sa filme verdiÄŸi destekten dolayÄ± Türk SinemasÄ±’nÄ±n unutulmaz isimlerinden Selda Alkor’a verilecek.

Festivale kurmaca, belgesel ve animasyon dallarÄ±nda AltÄ±n Kedi Ödülü için yarÄ±ÅŸmak üzere, 104 ülkeden 2400 film baÅŸvurdu. Emin Alper (Yönetmen), Funda EryiÄŸit (Oyuncu), Emel Çölgeçen (Oyuncu), Meryem Yavuz (Görüntü Yönetmeni) ve Enis Köstepen (YapÄ±mcÄ±)’den oluÅŸan jüri ulusal filmleri deÄŸerlendirecek. DiÄŸer kategoriler için farklÄ± jüriler oluÅŸturulan festivalde uluslararasÄ± jüri baÅŸkanÄ± Massimiliano Nardulli, belgesel ve animasyon jüri baÅŸkanÄ± ise Prof Dr. Alev FatoÅŸ Parsa olarak belirlendi.

BÄ°RBÄ°RÄ°NDEN FARKLI ATÖLYELER

Bu yÄ±l Ä°zmir Film ve Televizyon YapÄ±mcÄ±larÄ± DerneÄŸi tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilecek olan kÄ±sa film festivali, alanÄ±nda usta isimlerle destek ve iÅŸ birliÄŸi içinde atölye çalÄ±ÅŸmalarÄ± düzenleyerek, kÄ±sa film konusunda her alanda eÄŸitim saÄŸlamayÄ± hedefliyor. Atölyelerde bu yÄ±l ulusal ve uluslararasÄ± alanda yaptÄ±ÄŸÄ± filmlerle birçok ödül alan yönetmen Emin Alper’in masterclassÄ±, Hollywood’dan oyuncu Ana Ularu ile oyunculuk atölyesi, ödüllü görüntü yönetmeni Arda YÄ±ldÄ±ran ile çekim teknikleri ve post prodüksiyon, Fongogo ile kitlesel fonlama yöntemleri, Tümay Özokur ile kÄ±sa filmciler için canlandÄ±ranlar yetenek kampÄ± yer alÄ±yor.

DÜNYA SÄ°NEMASINDAN FÄ°LMLER Ä°ZMÄ°R’DE

Kültür BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi, Sinema Genel MüdürlüÄŸü, Buca Belediyesi, Konak Belediyesi, KarÅŸÄ±yaka Belediyesi, Migros, Folkart, FransÄ±z Kültür Merkezi ve Alman Kültür Merkezi’nin desteklediÄŸi festivalde; Polonya AnimasyonlarÄ±, Çin, Almanya, Venezuella, Macaristan, Romanya, Ä°srail ve Bulgaristan kÄ±sa film seçkileri ve özel gösterimlerle beraber 400’ü aÅŸkÄ±n kÄ±sa film ücretsiz olarak izleyicilerle buluÅŸacak. Türkiye ve dünya sinemasÄ±nÄ±n önemli isimleri de yapÄ±lacak olan etkinliklerle sinemaseverlerle bir araya gelecek. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

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