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FotoÄŸraf: Mahir Alan/DHA
Ä°nÅŸaatta asansÃ¶r boÅŸluÄŸuna dÃ¼ÅŸen iÅŸÃ§i yaralandÄ±
27 Ekim 2018 17:53
AdÄ±yaman'da, 5 katlÄ± bir binada Ã§alÄ±ÅŸan inÅŸaat iÅŸÃ§isi MÃ¼cahit Ã‡akÄ±lkaya, asansÃ¶r boÅŸluÄŸuna dÃ¼ÅŸerek yaralandÄ±.
AdÄ±yaman'da, 5 katlÄ± bir binanÄ±n inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçi Mücahit ÇakÄ±lkaya, birinci kattan asansör boÅŸluÄŸuna düÅŸerek yaralandÄ±.
Ä°ÅŸ kazasÄ± Siteler Mahallesi'nde 5 katlÄ± bir inÅŸaatÄ±n birinci katÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçi Mücahit ÇakÄ±lkaya, dengesini kaybedip asansör boÅŸluÄŸuna düÅŸtü.
Ä°ÅŸçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ÇakÄ±lkaya'yÄ±, düÅŸtüÄŸü yerden çÄ±kararak saÄŸlÄ±k görevlilerine teslim etti.
ÇakÄ±lkaya, ambulansla AdÄ±yaman EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne götürülürken saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu belirtildi. (DHA)
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