Tutuklu kanser hastasÄ± Suncak tedavi olamÄ±yor

Åžakran Cezaeviâ€™nde tutuklu kanser hastasÄ± YÄ±lmaz Suncakâ€™Ä±n tedavisinin cezaevi yÃ¶netimi tarafÄ±ndan engellendiÄŸi iddia edildi

Åžakran 1 Nolu T Tipi KapalÄ± Cezaevi’nde tutuklu kanser hastasÄ± YÄ±lmaz Suncak’Ä±n, hastanenin tedavi için verdiÄŸi randevuya gitmesinin cezaevi yönetimi tarafÄ±ndan engellendiÄŸi iddia edildi.

1993 yÄ±lÄ±nda tutuklanÄ±p gözaltÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± 50 gün boyunca aÄŸÄ±r iÅŸkencelere maruz kalan Suncak, yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±. 26 yÄ±ldÄ±r cezaevinde tutulan Suncak’Ä±n troid kanseri olmasÄ±ndan kaynaklÄ± 5 ay önce YeÅŸilyurt Devlet hastanesinde troid bezleri alÄ±ndÄ±.

HastalÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± Endokrinoloji bölümünde 6 ayda bir kontrollerinin yapÄ±lmasÄ± gereken Suncak’Ä±n, tedavisi cezaevi yönetimi tarafÄ±ndan engelleniyor.

‘HASTA TUTUKLUYA Ä°LAÇLARI VERÄ°LMÄ°YOR’

YÄ±lmaz Suncak ile geçtiÄŸimiz hafta cezaevinde görmeye giden kardeÅŸi Gülizar Suncak, aÄŸabeyinin revire dahi götürülmediÄŸini belirtti. 18 Ekim’de randevusuna götürülmeyen aÄŸabeyinin konuya iliÅŸkin cezaevi yönetimi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’na baÅŸvurduÄŸunu dile getiren Suncak, “AÄŸabeyim cezaevi yönetiminden dilekçenin takibi için numara istemiÅŸ ve cezaevi yönetimi kendisine dilekçesinin gönderilmediÄŸini ve gönderilmeyeceÄŸini söylemiÅŸ” dedi. AÄŸabeyinin talebi üzerine Ä°HD Ä°zmir Åžubesi’ne baÅŸvuru yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Suncak, “YÄ±lmaz ileri derece astÄ±m ve mide ülseri hastalÄ±klarÄ± var. Cezaevinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± koÅŸullar oldukça zor. Bir aÄŸÄ±r hasta tutukluya ilaçlarÄ± verilmiyorsa ölüme terk edilmek isteniyordur demektir” diye ifade etti. (MA)

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