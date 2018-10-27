DEÃœ 'KHK'liler varsa ben yokum'a getirdi

Dokuz EylÃ¼l Ãœniversitesi, KHKâ€™li akademisyenleri gerekÃ§e gÃ¶stererek ÅžPO'yla birlikte dÃ¼zenlenen etkinlikten Ã§ekildi.

Her yÄ±l Åžehir PlancÄ±larÄ± OdasÄ± (ÅžPO) tarafÄ±ndan 8 KasÄ±m Dünya Åžehircilik Günü kapsamÄ±nda 3 gün boyunca düzenlenen, odanÄ±n en kapsamlÄ± ulusal etkinliÄŸi olan Åžehircilik Kolokyumu etkinliÄŸinin 42.’si bu sene Ä°zmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile ortak bir ÅŸekilde gerçekleÅŸtirilecekti.

Ancak etkinliÄŸe 2 haftadan az bir süre kala DEÜ MimarlÄ±k Fakültesi DekanlÄ±ÄŸÄ±, etkinlik programÄ±nda katÄ±lÄ±mcÄ± olarak KHK ile ihraç edilen akademisyenlerin bulunduÄŸunu, bu durumun rektörlük tarafÄ±ndan onaylanmayacaÄŸÄ±nÄ± ve deÄŸiÅŸtirilmediÄŸi takdirde üniversiteden katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n ileride okulda sorun yaÅŸayabileceÄŸini ima ederek kolokyumdan çekilme kararÄ± aldÄ±.

ÖNCE KABUL EDÄ°LDÄ°, SONRA REDDEDÄ°LDÄ°

Bu yÄ±lki temasÄ± ‘Göç-Mekan-Siyaset’ olan kolokyum programÄ± DEÜ’den ve farklÄ± birçok üniversiteden akademisyenlerin katÄ±lÄ±mÄ± ile oluÅŸturulan bilim kurulu tarafÄ±ndan tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±p kararlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±p, bir çaÄŸrÄ± metnine dönüÅŸtürülmüÅŸtü.

Yürütme Kurulu tarafÄ±ndan da imzalanan ve tamamen prosedüre uygun bu metin ÅžPO tarafÄ±ndan yayÄ±nlanmÄ±ÅŸtÄ±. YayÄ±n yapÄ±ldÄ±ktan sonra ise DEÜ MimarlÄ±k Fakültesi DekanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan programda bulunan oturumlarÄ±n katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n KHK ile ihraç edilen akademisyenlerden oluÅŸmasÄ±nÄ±n üniversite rektörlüÄŸü tarafÄ±ndan kabul edilmeyeceÄŸi ve programÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesi talebini ÅžPO’ya iletti.

'BU OTOSANSÜR Ä°LKELERÄ°MÄ°ZE VE BÄ°LÄ°ME AYKIRI'

Üniversitenin ihraç edilen akademisyenleri yalnÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± otosansür uygulamasÄ±nÄ±n ÅžPO’nun bilimi ve hakikati savunma ilkelerine ve tarihsel mücadelesine aykÄ±rÄ± olduÄŸunu belirten ÅžPO, üniversiteler ile iliÅŸiÄŸi düÅŸüncelerini ifade etmelerinden ötürü hukuksuzca kesilmiÅŸ olan akademisyenlerin mücadelelerine destek vereceÄŸini ve akademisyenlerin yanÄ±nda olacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayarak DEÜ’nün program deÄŸiÅŸikliÄŸi talebini kabul etmedi.

ETKÄ°NLÄ°K YERÄ° DEÄžÄ°ÅžTÄ°

ProgramÄ±n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde ilerleyeceklerini belirten oda, program yerinin DEÜ’YE baÄŸlÄ± DESEM’de deÄŸil Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi’ne baÄŸlÄ± Tarihi HavagazÄ± Kültür Merkezi’nde gerçekleÅŸtirileceÄŸini açÄ±kladÄ±. (Ä°zmir/EVRENSEL)

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