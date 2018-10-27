â€˜Krizin faturasÄ±nÄ± emekÃ§iler Ã¶demeyecekâ€™

KuÅŸadasÄ±â€™nda emek Ã¶rgÃ¼tleri, sendika ve siyasi partiler 'Krizin faturasÄ±nÄ± emekÃ§iler Ã¶demeyecek' dedi .

AydÄ±n KuÅŸadasÄ±’nda emek örgütleri, sendika ve siyasi partiler yaptÄ±klarÄ± açÄ±klama ile krizin faturasÄ±nÄ±n emekçilere ödetmeye çalÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± mücadele edeceklerini belirtti.

ÖDP, CHP, EMEP, EÄŸitim Sen, HacÄ± BektaÅŸ VakfÄ±, Emekli Sen BirleÅŸik Haziran ve SES tarafÄ±ndan düzenlenen ortak basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda “Krizin faturasÄ±nÄ± halk ödemeyecek” baÅŸlÄ±klÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ± okundu.

“Bu ülkede 'kriz yok' diyerek yüzde 99’un insanca çalÄ±ÅŸma ve yaÅŸam hakkÄ±nÄ± tehdit eden AKP’ye ve krizi fÄ±rsata çevirmek isteyen bir avuç patrona öfkeliyiz” denilen basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda krizin faturasÄ±nÄ± ödemesi gerekenlerin AKP iktidarÄ±nÄ±n sürdürdüÄŸü, tüketime, betonlaÅŸmaya, dÄ±ÅŸ borca, ranta dayalÄ± ekonomik model ile zenginleÅŸen kesimlerin olduÄŸu dile getirildi.

Emekçiler olarak krizin bedelini ödemeyecekleri vurgulanan açÄ±klamada “Bize dayatÄ±lan yoksullaÅŸmaya, iÅŸsizliÄŸe, çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±ksÄ±z büyümesine ve giderek kötüleÅŸen çalÄ±ÅŸma ve yaÅŸam koÅŸullarÄ±na karÅŸÄ± mücadele edeceÄŸiz. Krizi yaratanlar için deÄŸil, krizden etkilenen yüzde 99’un korunmasÄ± için politikalar üretilsin. Krize karÅŸÄ± haklarÄ±mÄ±zÄ± savunmak için herkesi omuz omuza mücadeleyi büyütmeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz.” (AydÄ±n/EVRENSEL)

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