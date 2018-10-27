Santrale direnen KaraaÄŸÄ±z kÃ¶ylÃ¼leri Bursaâ€™da eylem yaptÄ±

Bursaâ€™da BiyokÃ¼tle enerji santraline karÅŸÄ± 6 aydÄ±r KaraaÄŸÄ±z kÃ¶yÃ¼nde nÃ¶bet tutan kÃ¶ylÃ¼ler Bursaâ€™da eylem yaptÄ±.

Bursa'nin Nilüfer ilçesinde 6 aydÄ±r biyokütle enerji santraline karÅŸÄ± direnen KaraaÄŸÄ±z köylüleri Bursa Heykel'de eylem düzenledi. CHP milletvekilleri Erdan AydÄ±n, Yüksel Özkan'Ä±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eyleme BursalÄ±lar da destek verdi. 6 aydÄ±r termik santralin yapÄ±lacaÄŸÄ± yerde gece gündüz nöbet tutan köylüler; tarÄ±m ve hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ± bitirecek, hava kirliliÄŸine neden olacak biyokütle santralini yaptÄ±rmayacaklarÄ±nÄ± bir kez daha ilan etti.

Köylüler adÄ±na açÄ±klama yapan Mesut Korkmaz “AylardÄ±r nöbet tutup köyünü korumaya çalÄ±ÅŸanlar olarak bir termik santralden kurtulmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Çünkü, hedefimiz köyümüzde ölene kadar yaÅŸamaktÄ±r. Geçimimizi elde ettiÄŸimiz topraÄŸÄ±mÄ±zÄ±, hayvanlarÄ±mÄ±zÄ±, temiz havasÄ±nÄ± içimize çektiÄŸimiz ormanlarÄ±mÄ±zÄ±, bin bir güçlükle bulabildiÄŸimiz içme ve sulama suyumuzu koruma gayretindeyiz. Åžehre göç etmemeye, ne olursa olsun köyünde yaÅŸamaya uÄŸraÅŸan bizler özbeöz BursalÄ±larÄ±z. O daÄŸlarÄ±, ovalarÄ± vatan sayÄ±p bekleyen koruyan insanlarÄ±z” dedi.

'KÖYÜMÜZE SANTRAL Ä°STEMÄ°YORUZ'

Gözünü para bürümüÅŸ kiÅŸiler tarafÄ±ndan ata topraklarÄ±ndan kovulmak istendiklerini söyleyen Mesut Korkmaz ÅŸunlarÄ± söyledi: “Köyümüzün kahvesinde önce mobilyada kullanÄ±lacak panelleri üreteceÄŸi yalanÄ±nÄ± söyleyerek bizi kandÄ±ranlarÄ±n, sonradan termik santral yapacaÄŸÄ± ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. ÇED yönetmeliÄŸinin eksikliÄŸinden yararlanÄ±p, halka bilgi vermeden bir çok resmi kurumdan onaylar alan ÅŸirket bizi yok saymÄ±ÅŸtÄ±r. BÄ±z KaraaÄŸÄ±zlÄ±yÄ±z, o köy bizim, bize sorulmadan harita üzerinden izin verenler duyun sesimizi, bizler köyümüze santral istemiyoruz.”

“Bursa’nÄ±n daÄŸ köylerinde turizm özendiriliyorsa, 2. derece arkeolojik sit alanÄ± ve belki de antik ÅŸehir bulunan köyümüze, bunlara zarar verecek santral yapÄ±lmasÄ±na nasÄ±l izin veriliyor. Turist santral görmeye mi gelecek? Bursa Müzesi ile Kültür VarlÄ±klarÄ± “Korumama” Kurulu, santral arsasÄ±ndaki antik yolu, komÅŸusu tümülüsü ve Müslüman mezarlarÄ±nÄ± görmezden gelip izinler nasÄ±l veriyor? Buralardaki, arkeologlar, sanat tarihçileri ve memurlar suç iÅŸlemeye neden gayret gösteriyor?” ifadelerini kullanan Mesut Korkmaz, köyde zaten içme ve kullanma suyu sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± çektiklerini ve kurulmasÄ± planlanan santralin 100.000 m3’ten fazla su kullanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda daha da susuz kalacaklarÄ±nÄ± dile getirdi.

Santral yapÄ±lÄ±rsa hem KÄ±nÄ±k köyünün hem de KaraaÄŸÄ±z köyünün susuz kalacaÄŸÄ±nÄ± belirten Korkmaz, tarÄ±m yapamaz hale geleceklerini, bu nedenle de santralin yapÄ±lmasÄ±na kesinlikle izin vermeyeceklerini söyledi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 Ekim 2018 17:12

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