Brezilya'da devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi: FaÅŸizm kapÄ±yÄ± Ã§alÄ±yor

Brezilya devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinin ikinci turu iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gidiyor. SeÃ§imin ikinci turunda Brezilya halkÄ±nÄ± ne bekliyor?

YaklaÅŸÄ±k 210 milyon nüfusu olan Latin Amerika’nÄ±n en büyük ülkesi Brezilya yarÄ±n devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinin ikinci turu için sandÄ±k baÅŸÄ±na gidiyor. Ä°lk turda oylarÄ±n yüzde 46’sÄ±nÄ± alan faÅŸist Jair Bolsonaro’nun seçilmesine kesin gözüyle bakÄ±lÄ±yor. AçÄ±ktan faÅŸist görüÅŸleri savunan, geçmiÅŸin askeri rejiminin yaptÄ±klarÄ±nÄ± az bulan Bolsonaro’nun arkasÄ±nda Brezilya ve uluslararasÄ± sermaye var.

Ä°ki hafta önce 7 Ekim’de yapÄ±lan birinci tur seçimlerinde yüzde 46 oy alan Bolsonaro’nun, anketlere göre yüzde 57’ye kadar oy alacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. Ä°lk turda yüzde 29,3 oy alan rakibi sosyal demokrat Ä°ÅŸçi Partili (PT) Fernando Haddad’a ise pek ÅŸans tanÄ±nmÄ±yor.

‘BREZÄ°LYA’NIN TRUMP’I BOLSONARO

Avrupa basÄ±nÄ± tarafÄ±ndan “Brezilya’nÄ±n Trump”Ä± olarak da adlandÄ±rÄ±lan Bolsonaro, uzun yÄ±llardÄ±r Brezilya’da genel olarak sola karÅŸÄ± yürütülen geniÅŸ kapsamlÄ± bir kampanyanÄ±n sonucu olarak güç kazandÄ±. 20 yÄ±l boyunca iÅŸbasÄ±nda olan ve 30 binden fazla insanÄ± katleden cunta rejimini açÄ±ktan savunan, hatta yapÄ±lanlarÄ± az bulduÄŸunu söyleyen Bolsonaro’ya karÅŸÄ± bir tek savcÄ± dahi harekete geçip soruÅŸturma açmadÄ±.

Bugünde sol düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± seçim meydanlarÄ±nda açÄ±kça ifade eden Bolsonaro, iÅŸi “SeçildiÄŸimde Ä°ÅŸçi Parti’sinin taraftarlarÄ±nÄ±, politik karÅŸÄ±tlarÄ±mÄ± temizlemeye” kadar götürdü. Brezilya’da her yÄ±l binlerce kiÅŸi silahlÄ± çeteler tarafÄ±ndan öldürülmesine raÄŸmen Bolsonaro, bireysel silahlanmayÄ± kolaylaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±nÄ± vaat ediyor.

GÜÇLÜ RAKÄ°PLER GÖREVDEN ALINDI, HAPSE ATILDI

FaÅŸist Bolsonaro’nun bu kadar pervasÄ±z hale gelmesinin arkasÄ±nda elbette ülkenin ve uluslararasÄ± tekellerin, gericiliÄŸin desteÄŸi var. 2016 yÄ±lÄ±ndan itibaren iktidardaki Ä°ÅŸçi Partili Devlet BaÅŸkanÄ± ve eski gerilla Dilma Rousseff, yargÄ± eliyle gerçekleÅŸtirilen bir darbeyle görevden alÄ±ndÄ±. Rousseff’den önceki devlet baÅŸkanÄ± Luiz Lula de Silva ise yolsuzluÄŸa karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle hapse atÄ±ldÄ± ve devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na bir kez daha aday olmasÄ±na izin verilmedi. Anketler Lula’nÄ±n aday olmasÄ± durumunda , Bolsonaro’un seçimleri kazanmasÄ±nÄ±n mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyordu.

Hal böyle olunca da PT zorunlu olarak Lula’nÄ±n devlet baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na getirmeyi düÅŸündüÄŸü São Paulo Belediye BaÅŸkanÄ± Haddad ile seçimlere katÄ±ldÄ± ve beklenenin altÄ±nda az oy aldÄ±.

SOL GÜÇLER HADDAD’I DESTEKLÄ°YOR

Ülkedeki tehlikenin farkÄ±nda olan sol, ilerici ve demokrat parti ve örgütler, Ä°ÅŸçi Partisi’nin geçmiÅŸte yaptÄ±ÄŸÄ± hatalarÄ±n farkÄ±nda olarak, faÅŸizme karÅŸÄ± Haddad’a destek vermeye karar verdiler. Birinci turdan sonra yapÄ±lan görüÅŸmelerin ardÄ±ndan Brezilya Komünist Partisi (PcdoB) adayÄ± 37 yaÅŸÄ±ndaki Manuela D’Avila, baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa önerildi. Seçimlerin “Demokrasi ile barbarlÄ±k arasÄ±nda’ geçtiÄŸini söyleyen D’Avila Almanya’da yayÄ±nlanan haftalÄ±k “Unsere Zeit” (Bizim ZamanÄ±mÄ±z) gazetesine verdiÄŸi söyleÅŸide Brezilya burjuvazisinin bütün gücüyle Bolsonaro’ya destek verdiÄŸini söyledi.

D’Avilla, söyleÅŸide destek veren kesimleri ÅŸu ÅŸekilde anlattÄ±: “HerÅŸeyden önce sermaye ve deÄŸiÅŸik gerici gruplar Bolsonaro’ya destek veriyor. Demokratik güçlerin elde ettiÄŸi kazanÄ±mlarÄ±n tümünü ortadan kaldÄ±rmak istiyorlar. ” dedi.

Bolsonaro’nun kabinesini asÄ±l olarak zenginlerden oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± da belirten D’Avila, seçilmesi durumunda ülkede özelleÅŸtirme, talan ve baskÄ± döneminin baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± bildiklerini, bunun için karÅŸÄ± cephede bir araya geldiklerini vurguladÄ±.

FarklÄ± partilerin yanÄ± sÄ±ra ülkenin tanÄ±nmÄ±ÅŸ 1500 aydÄ±n ve sanatçÄ±sÄ± da ortay bir açÄ±klama yaparak faÅŸizme karÅŸÄ± Haddad’Ä± desteklediÄŸini duyurdu. (Köln/EVRENSEL)

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