Ã–ÄŸrenci AndÄ± tartÄ±ÅŸmasÄ±: â€˜Tek tip sÃ¶ylem kaldÄ±rÄ±lmalÄ±â€™

Ã–ÄŸrenci AndÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Psikolog Ebru Akkoyun 'Daha bÃ¼tÃ¼ncÃ¼l, herkesi kapsayan daha Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kÃ§Ã¼ bir metin getirilebilir' dedi.

Sadiye ESER

DanÄ±ÅŸtay 8’inci Dairesi’nin 19 Ekim’de, 1933 yÄ±lÄ±ndan itibaren ilköÄŸretim okullarÄ±nda her sabah okunan ÖÄŸrenci AndÄ±’nÄ± kaldÄ±ran yönetmelik hükmünü 5 yÄ±l sonra iptal etmesine yönelik tepkiler sürüyor. Okul ortamÄ±nÄ±n, çocuklarÄ±n mutlu olabileceÄŸi, oyun oynayabileceÄŸi, düÅŸünebileceÄŸi, sorgulayabilecekleri bir ortam olmasÄ± gerektiÄŸini belirten psikolog Ebru Akkoyun, “ÖÄŸrenci AndÄ± yerine daha bütüncül, herkesi kapsayan daha özgürlükçü bir metin getirilebilir” dedi.

Psikolog Ebru Akkoyun, ÖÄŸrenci AndÄ±’nÄ±n 5 buçuk ile 13 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±ndaki çocuklar üzerinde etkilerini deÄŸerlendirerek, 4 ile 7 yaÅŸÄ±n çocuÄŸun biliÅŸsel geliÅŸiminde sezgisel döneme denk geldiÄŸini belirterek, “Çocukta somut ve soyut kavram yok. Çocuk, dikkatini çeken bir ÅŸeyi aldÄ±ktan sonra diÄŸerlerini göz ardÄ± edebiliyor. Daha sonrasÄ±na gelen 7-11 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±ndaki yaÅŸ grubu da somut döneme denk geliyor. Bu somut dönemde ÖÄŸrenci AndÄ±’nda olan ilke, ülkü gibi soyut kavramlarÄ± anlayabilecekleri yaÅŸ grubunda deÄŸiller. ÖÄŸrenci AndÄ± 13 yaÅŸÄ±na kadar okunduÄŸu için 11-13 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ± için de bu dönemde somut ve soyut düÅŸünebiliyor. Anttaki; ilke, ülkü kavramlarÄ± anlayabiliyorlar; ama farklÄ± bir geliÅŸim aÅŸamasÄ±ndan bakarsak bu dönemde ön ergenlik ve erginlik dönemine denk geliyor. Bu süreç de tam olarak kimlik karmaÅŸasÄ±nÄ±n olduÄŸu dönemdir” dedi.

‘TEPKÄ°YE SEBEP OLABÄ°LÄ°R’

GeliÅŸimi açÄ±sÄ±ndan ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda çocuÄŸun kendisini, “Ben kimim, nasÄ±l bir insanÄ±m, hangi Ä±rka mensubum, evde ne oluyor, dÄ±ÅŸarÄ±da ne oluyor, yaÅŸam tarzÄ±m nasÄ±l, kÄ±yafet tarzÄ±m nasÄ±l?” diye sorguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Akkoyun, ÅŸöyle devam etti: “ ÖÄŸrenci AndÄ±’nÄ±n okutulmasÄ±, bazÄ± çocuklar için etkileyici bir rolü oluyor. AndÄ±n içinde ‘VarlÄ±ÄŸÄ±m Türk varlÄ±ÄŸÄ±na armaÄŸan olsun’ diye bir ÅŸey var. ÇocuÄŸun beden bütünlüÄŸünü ve varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n baÅŸka bir ÅŸeye feda etmesi, kurban etmesi söz konusu. Beraberinde her sabah tekrar ediliyor. Bu da çocuklarÄ±n sürekli tekrar edilen bir ÅŸey karÅŸÄ±sÄ±nda tepki oluÅŸturmasÄ±na sebep olabilir. ÖrneÄŸin; bir anne baba düÅŸünelim. ÇocuÄŸuna her gün aynÄ± ÅŸeyi tekrar ettiÄŸinde çocuk bir süre sonra onun tam tersini veya farklÄ± bir ÅŸekilde olumlu ya da olumsuz baÅŸka bir ÅŸeyin tersini yapabilir.”

TEK TÄ°P BÄ°R SÖYLEM VAR

Türkiye’nin Rum, Ermeni, Kürt gibi çok sayÄ±da etnik kökenin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir ülke olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen Akkoyun, “Söylem bakÄ±mÄ±ndan tek tipleÅŸmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Hepimiz çalÄ±ÅŸkanÄ±z, hepimiz Türk’üz, hepimiz doÄŸruyuz gibi tek tip olmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan bir söylem var orada. Böyle olduÄŸunda, farklÄ± etnik kökene sahip olan çocuklar bir bocalama yaÅŸÄ±yor. Evin içinde farklÄ± bir dil, kültür veya aile yapÄ±sÄ±yla büyürken, aileden sonra en önemli etken olan okula gittiÄŸinde her sabah askeri nizam içerisinde evde duymadÄ±ÄŸÄ± dile ve geleceÄŸe dair bazÄ± söylemlerde bulunuyor. Burada sözün çok önemli olduÄŸunu söyleyebilirim. O ergenlikte var olan çatÄ±ÅŸma hayat boyu süre gelecek” dedi.

ÇocuklarÄ±n yönetilmesi gereken bir kesim olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sözlerine ekleyen Akkoyun, “Sanki sürekli susmalarÄ± gereken, birileri tarafÄ±ndan yönetilmeleri gereken bir kesim olmasÄ± doÄŸru deÄŸil. ÇocuklarÄ±n özgür bÄ±rakÄ±lmasÄ± gerekir. ÇocuklarÄ±n olabildiÄŸince kendilerini ifade edebilecekleri bir ortamlarÄ± olmasÄ± gerekiyor” ifadelerini kullandÄ±. (Ä°stanbul/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 Ekim 2018 16:30

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