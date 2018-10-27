Gazeteci ve Ressam Zehra DoÄŸanâ€™a 2018 Gazetecilikte Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼

Nusaybin ve Cizre gibi Ã§atÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerden geÃ§tiÄŸi haberler nedeniyle 2018 Gazetecilikte Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼ Gazeteci ve Ressam Zehra DoÄŸan'a verildi.

Nusaybin ve Cizre gibi çatÄ±ÅŸmalÄ± bölgelerden geçtiÄŸi haberler nedeniyle UluslararasÄ± KadÄ±nlarÄ±n Medya VakfÄ±’nÄ±n (IWMF), 2018 Gazetecilikte Cesaret Ödülü’ne layÄ±k gördüÄŸü Gazeteci - Ressam Zehra DoÄŸan’Ä±n ödülü Newyork’ta dün düzenlenen törenle verildi.

Bianet’te yer alan habere göre, törende, DoÄŸan’Ä±n Cezaevi’nde telefon görüÅŸmesinde kaydedilen ses kaydÄ± ile yapÄ±lan videosu katÄ±lÄ±mcÄ±lara izletildi. Ödül, DoÄŸan cezaevinde tutulduÄŸu için temsili olarak takdim edildi. Gazeteci Mutlu CiviroÄŸlu da, Newyork’taki ödül törenini sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

2018 Gazetecilikte Cesaret Ödülleri’nin sahipleri ÅŸöyle:

â– Zehra DoÄŸan, Türkiye: Türkiye’nin ilk kadÄ±n haber ajansÄ± JINHA’nÄ±n kurucularÄ±ndan. SokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ± sÄ±rasÄ±nda geçtiÄŸi haberler ve çizdiÄŸi resimler dolayÄ±sÄ±yla 33 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±.

â– Nima Elbagir, CNN, Sudan: Libya’da AfrikalÄ± göçmenlerin açÄ±k arttÄ±rmayla satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± pazarÄ± haberleÅŸtirmesiyle dünyanÄ±n ilgisini bu konuya çekti.

â– Rosario Mosso Castro, ZETA, Meksika: Meksika’da kartellerin çok güçlü olduÄŸu Tijuana kentinde, uyuÅŸturucu ticareti ve organize suç konusuyla ilgili baÅŸarÄ±lÄ± bir araÅŸtÄ±rmacÄ± gazeteci.

â– Meridith Kohut, ABD: Son üç yÄ±ldÄ±r Venezüela’daki ekonomik ve insani krizi belgeledi.

â– Lesley Stahl, 60 Minutes/CBS, ABD (Ömür Boyu BaÅŸarÄ± Ödülü): 50 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir insan haklarÄ± konusunda çalÄ±ÅŸÄ±yor ve sayÄ±sÄ±z ödülü bulunuyor. Ödül aldÄ±ÄŸÄ± iÅŸler arasÄ±nda Guantanamo Hapishanesi haberleri, polis muhbirliÄŸi yapan gençlerle ilgili haberler gibi çarpÄ±cÄ± konular var.

Ödül töreninin ikincisi ise KasÄ±m baÅŸÄ±nda Washington DC’de düzenlenecek.

Ödül Türkiye’de ilk defa AyÅŸe Önal’a verilmiÅŸti.

IWMF’in 1990 yÄ±lÄ±ndan beri daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ± ödülün bu yÄ±l Zehra’ya verilmesi ile ikinci defa Türkiye’den bir kadÄ±n gazeteci almÄ±ÅŸ oldu. 1996’da ilk ödülü alan AyÅŸe Önal ise “mafya-devlet iliÅŸkisi” ve PKK ile çatÄ±ÅŸmalar gibi konulardaki haberlerle ödülü kazanmÄ±ÅŸtÄ±. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

www.evrensel.net