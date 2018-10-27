â€˜Ä°stanbul ve Ankaraâ€™yÄ± kazanarak yeniden moral bulacaÄŸÄ±zâ€™

CHP Grup BaÅŸkanvekili Ã–zgÃ¼r Ã–zel: Her ÅŸey Ä°stanbul ve Ankaraâ€™yÄ± yerel seÃ§imlerde kaybederek baÅŸladÄ±. BuralarÄ± kazanarak, yeniden moral bulacaÄŸÄ±z'

CHP Grup BaÅŸkanvekili Özgür Özel, CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Muharrem Erkek ve Ä°zmir Milletvekili Tacettin BayÄ±r ile birlikte Ä°zmir Ekonomi Üniversitesi Lider Hukukçular Platformunu Mecliste kabul etti.

Özel, yerel seçimlere iliÅŸkin olarak, “Her ÅŸey Ä°stanbul ve Ankara’yÄ± yerel seçimlerde kaybederek baÅŸladÄ±. O günden bugüne onlar kazanmaya, biz kaybetmeye devam ediyoruz. Ä°stanbul ve Ankara’yÄ± kazanarak, yeniden moral bulacaÄŸÄ±z” dedi.

Hukuk fakültesi öÄŸrencilerinin rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi, yaklaÅŸan yerel seçimler ve mevcut kabineye iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Özel, yeni rejime iliÅŸkin “Dünya siyaset tarihi açÄ±sÄ±ndan 250 yÄ±l geriye gitmiÅŸ durumdayÄ±z. Montesquieu, yasama, yürütme ve yargÄ± erklerinin üçünün birbirini baÄŸÄ±msÄ±zca denetlemesi gerektiÄŸini, devletlerin ancak böyle geliÅŸebileceÄŸini söylemiÅŸti. AKP iktidarÄ±nÄ±n Türkiye’ye dayattÄ±ÄŸÄ± meselenin özü ÅŸu: Montesquieu’nün tespit ettiÄŸi ÅŸekilde gücü daÄŸÄ±tmazsan ve kullananlarÄ±n birbirini denetlediÄŸi bir sistem yaratmazsan, uzun süre yönetmeyi beceremezsin ve ülke iyiye gitmez” dedi.

TÜRKÄ°YE’DE ÇOK ÅžEY DEÄžÄ°ÅžECEK

Yerel seçimlere iliÅŸkin olarak ise, “Her ÅŸey Ä°stanbul ve Ankara’yÄ± yerel seçimlerde kaybederek baÅŸladÄ±. O günden bugüne onlar kazanmaya, biz kaybetmeye devam ediyoruz. Ä°stanbul ve Ankara’yÄ± kazanarak, yeniden moral bulacaÄŸÄ±z. Yerel seçimi kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z noktada Türkiye’de çok ÅŸey deÄŸiÅŸecek. Yerellerdeki güçle, geneldeki iktidarÄ± dengeleyen bir kurguyu bundan sonra hep beraber yaÅŸayacaÄŸÄ±z” dedi.

24 Haziran sonrasÄ± baÅŸlayan yeni sistemin ilk kabinesine iliÅŸkin bir soruyu yanÄ±tlayan Özel, darbe giriÅŸimi ile yeni hükümet üyelerinin iliÅŸkisine dikkat çekti.

Özel, “Darbeye kalkÄ±ÅŸan darbecilerin baÅŸÄ±ndaki Mehmet DiÅŸli’nin kardeÅŸi Åžaban DiÅŸli, Adalet ve KalkÄ±nma Partisi’nde uzun süre üst düzey görevlerde durdu, ÅŸimdi Hollanda’ya büyükelçi oldu. Darbede hayatÄ±nÄ± kaybedenlerden Ä°lhan Varank’Ä±n kardeÅŸi Mustafa Varank bakan oldu. Ama Bakanlar Kurulu’nda bir kiÅŸi daha var. Bekir Pakdemirli, onun kardeÅŸi de Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin rektörüydü, FETÖ’den tutuklandÄ±. Mustafa Varank ile Bekir Pakdemirli arasÄ±nda kan var. Birinin aÄŸabeyi darbe yapmÄ±ÅŸ, öbürünün kardeÅŸi öldürülmüÅŸ” diye konuÅŸtu. (Ankara/EVRENSEL)

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