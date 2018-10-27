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FotoÄŸraf: AA
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na askeri sevkiyat yapÄ±ldÄ±
27 Ekim 2018 16:08
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na takviye amacÄ±yla gÃ¶nderilen askeri konvoy Kilis'e ulaÅŸtÄ±.
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki birliklere takviye amacÄ±yla gönderilen askeri araçlar, Kilis kent merkezine ulaÅŸtÄ±. Türkiye'nin çeÅŸitli kentlerindeki birliklerden gönderilen ve aralarÄ±nda obüslerin de yüklü olduÄŸu askeri araçlardan oluÅŸan konvoy Kilis'e geldi. YoÄŸun güvenlik önlemleri eÅŸliÄŸinde kent merkezinden geçen askeri araçlarÄ±n, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda konuÅŸlu birliklere takviye amaçlÄ± gönderildiÄŸi öÄŸrenildi. (Kilis/AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 Ekim 2018 16:11
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