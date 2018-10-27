'Hasta tutuklu Ã–zelmalÄ± serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n'

Ä°HD Ä°stanbul Åžubesi Hapishane Komisyonu F Oturumu eyleminin 344â€™Ã¼ncÃ¼ haftasÄ±nda aÄŸÄ±r hasta tutuklu Kemal Ã–zelmalÄ±'nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Ä°HD Ä°stanbul Åžubesi Hapishane Komisyonu F Oturumu eyleminin 344’üncü haftasÄ±nda 1 aydan fazla süredir açlÄ±k grevinde olan aÄŸÄ±r hasta tutuklu Kemal ÖzelmalÄ±’nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Ä°HD ÅŸube binasÄ± önünde yapÄ±lan açÄ±klamada konuÅŸan Ä°HD Ä°stanbul Åžubesi Hapishane Komisyonu Üyesi Mehmet Acettin, Kemal ÖzelmalÄ±’nÄ±n 1999 yÄ±lÄ±nda gerçekleÅŸtirilen ölüm orucu eylemlerine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yaklaÅŸÄ±k 300 gün sürdürdüÄŸü ölüm orucu sÄ±rasÄ±nda zorla müdahale ile Wernicke Korsakoff hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Wernicke Korsakoff hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle hapishanede olduÄŸunun bile farkÄ±nda olmayan ÖzelmalÄ±’nÄ±n kendi ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layamayacak durumda olduÄŸunu anlatan Acettin “Kemal ÖzelmalÄ± bir aydan fazla bir zamandÄ±r açlÄ±k grevinde. Kemal ÖzelmalÄ±’nÄ±n açlÄ±k grevi esasÄ±nda hukuksuzluÄŸa karÅŸÄ± bir tepki. Üstelik yaklaÅŸÄ±k 30 yÄ±ldÄ±r içerde olan, defalarca açlÄ±k grevi eylemine ve iki kere ölüm orucuna girmekten kaynaklÄ± Wernicke Korsakof rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± için ÅŸimdi yaptÄ±ÄŸÄ± açlÄ±k grevinin vücudunda çok daha fazla tahribata yol açacaÄŸÄ± da açÄ±ktÄ±r" diye konuÅŸtu.

Acettin, Kemal ÖzelmalÄ±’nÄ±n derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± ve acilen tedavi edilmesi gerektiÄŸini söyledi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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