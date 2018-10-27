Suriye'de El Kaide'nin elinde rehin kalan Japon gazeteciye eleÅŸtiri

Suriye'de El Kaide tarafÄ±ndan rehin alÄ±nan Japon gazeteci Jumpei Yasuda, Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼kten sonra yoÄŸun eleÅŸtirilere maruz kaldÄ±.

Suriye’de 3 yÄ±l önce El Kaide tarafÄ±ndan rehin alÄ±nan Japon gazeteci Jumpei Yasuda, ülkesine döndükten sonra yoÄŸun eleÅŸtirilere maruz kaldÄ±.

ÇoÄŸu internet üzerinden yöneltilen eleÅŸtirilerde, Japon gazetecinin ‘Suriye’de militanlarÄ±n kontrolündeki bölgeye giderek kendisini riske attÄ±ÄŸÄ±’, ve daha önce de 2004 yÄ±lÄ±nda Irak’ta rehin alÄ±nmÄ±ÅŸ olmasÄ±na vurgu yapÄ±larak, "sorumsuzca davrandÄ±ÄŸÄ±" suçlamalarÄ± aÄŸÄ±r basÄ±yor.

Suriye’deki militanlar tarafÄ±ndan 40 aydan fazla bir süre rehin kalan Yasuda, rehin alÄ±nmasÄ±na neden olmakla eleÅŸtirilen "sorumsuzca" davranÄ±ÅŸlarÄ± nedeniyle "Japon olmamakla" da itham edildi. Yasuda’ya iki kez rehin alÄ±nmÄ±ÅŸ olmasÄ± nedeniyle "Profesyonel rehine" diyenler bile oldu. Twitter’daki bir kullanÄ±cÄ± Yasuda’nÄ±n esareti nedeniyle Japon halkÄ±nÄ±n endiÅŸelendiÄŸini vurgulayarak, “Toplumu rahatsÄ±z ediyor. O bir halk düÅŸmanÄ±” dedi.

Sputnik’in haberine göre, yoÄŸun eleÅŸtiriler gölgesinde eÅŸiyle birlikte yaptÄ±ÄŸÄ± ilk açÄ±klamada gazeteci, Japon halkÄ±ndan özür dileyerek ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: “Bu ÅŸekilde bir soruna ve endiÅŸeye neden olduÄŸum için özür dilerim. Fakat sayenizde, güvenli bir ÅŸekilde eve ulaÅŸabildim.”

Esarette olduÄŸu döneme dair de açÄ±klamalarda bulunan Yasuda, aylarca 1.5 metre yüksekliÄŸinde ve bir metre geniÅŸliÄŸinde bir hücrede tutulduÄŸunu söyledi. Japon NHK televizyonuna konuÅŸan Yasuda, rehin tutulduÄŸu 3 yÄ±lÄ± psikolojik cehennem olarak nitelendirdi. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

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