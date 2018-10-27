GÄ±da-Ä°ÅŸ: Asgari Ã¼cret en dÃ¼ÅŸÃ¼k memur maaÅŸÄ± seviyesine yÃ¼kseltilsin

Bir yandan krizle birlikte art arda gelen zamlar tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±rken öte yandan önümüzdeki aylarda belirlenecek olan 2019 yÄ±lÄ± asgari ücret tartÄ±ÅŸmalarÄ± da baÅŸladÄ±. DÄ°SK’e baÄŸlÄ± Türkiye GÄ±da Sanayi Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± (GÄ±da-Ä°ÅŸ) Ä°stanbul AvcÄ±lar’da yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama ile asgari ücretin en düÅŸük memur maaÅŸÄ± seviyesine yükseltilmesini istedi. Eylemde ‘taÅŸ kaynatarak’ düÅŸük ücrete tepki gösteren iÅŸçiler, “Bu bir mizansen gibi görülebilir. Hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± içinde inim inim inliyoruz” dedi. Ä°ÅŸçiler sÄ±k sÄ±k, “Krizin yükü patronlara”, “BirleÅŸe birleÅŸe kazanacaÄŸÄ±z” sloganlarÄ± attÄ±. Eylemde tutuklu 3. havaalanÄ± iÅŸçilerinin de serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± talep edildi. Eyleme DÄ°SK’e baÄŸlÄ± Dev YapÄ±-Ä°ÅŸ, Genel-Ä°ÅŸ, Ä°letiÅŸim-Ä°ÅŸ, Cam Keramik-Ä°ÅŸ ile Emek Partisi üye ve yöneticileri de destek verdi.

‘GERÄ°YE DÖNÜK ZAM YAPILMALI KAYIPLAR GÄ°DERÄ°LMELÄ°’

AvcÄ±lar Belediye binasÄ± yanÄ±nda bulunan havuz baÅŸÄ±nda yapÄ±lan açÄ±klamada konuÅŸan GÄ±da-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Seyit Aslan emekçilerin ücretlerine eylül ayÄ± itibarÄ±yla zam yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ÅŸu sözlerle ifade etti:

“Son dönemde yaÅŸanan kur artÄ±ÅŸlarÄ±, enflasyon, TL’de yaÅŸanan devalüasyon ve iÄŸneden ipliÄŸe her alanda uygulanan zamlar karÅŸÄ±sÄ±nda eriyen asgari ücret, eylül ayÄ± itibarÄ±yla net iki bin liraya çÄ±karÄ±lmalÄ± ve kayÄ±plar giderilmelidir. YapÄ±lacak artÄ±ÅŸ en düÅŸük memur maaÅŸÄ±nÄ±n altÄ±nda kalmamalÄ±. Ä°nsan onuruna yaraÅŸÄ±r bir ücret ve çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± saÄŸlanmalÄ±. Ä°ÅŸçiler ve emekçiler, evlerine ekmeÄŸin yanÄ±nda katÄ±k götürebilsinler. Yoksulluk iÅŸçilerin sÄ±rtlarÄ±nda urba olmasÄ±n. GeçmiÅŸ dönemdeki asgari ücret artÄ±ÅŸlarÄ±nda olduÄŸu gibi iktidar ve sermaye kol kola girerek, ‘asgari ücret artÄ±ÅŸÄ± ekonomiyi etkilemesin, bütçe dengelerini sarsmasÄ±n’ diye açÄ±klama yapacaklardÄ±r. Çünkü iktidar bugüne kadar olduÄŸu gibi yine sermayeden yana tutum alacaktÄ±r. Sermayeye milyarlarca kaynak ve teÅŸvik verenler, vergi ve sigorta primlerini affedenler, sÄ±ra iÅŸçilere gelince kaynak yok nereden verelim diye tutumlarÄ±nÄ± ortaya koymaktan geri durmuyorlar. Kaynak yok diyorlar ama sermayeye milyarlar aktarÄ±lÄ±yor. Kaynak yok diyenler, asgari ücretle dört kiÅŸilik bir aileyi nasÄ±l geçindireceklerini de söylesin. Ä°ÅŸçi ve emekçiler taÅŸ mÄ± yesinler? Tencerelerinde taÅŸ mÄ± kaynatsÄ±nlar? BÄ±çak kemiÄŸe dayandÄ±, deliyor! ArtÄ±k fedakarlÄ±k yapmayacaÄŸÄ±z.”

‘CUMHURBAÅžKANININ MAAÅžI 30 ASGARÄ° ÜCRET DÜZEYÄ°NDE’

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n maaÅŸÄ±na aylÄ±k 15 bin lira artÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Aslan, “AylÄ±k maaÅŸÄ± ise neredeyse 30 asgari ücret tutarÄ±nda. Hep fedakarlÄ±k iÅŸçi ve emekçilerden isteniyor. Krizden çÄ±kÄ±ÅŸ için bizden fedakarlÄ±k isteyen iktidar sahipleri, bir eli yaÄŸda, bir eli balda yaÅŸÄ±yor, ‘itibardan tasarruf olmaz’ diyerek, saltanat sürmeye devam ediyor. AdÄ±nÄ± hiç duymadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, yanÄ±na yaklaÅŸamayacaÄŸÄ±mÄ±z zengin menüler saray sofralarÄ±ndan eksik olmuyor. Ä°ÅŸçi ve emekçilerin payÄ±na düÅŸense yeni vergiler ve peÅŸ peÅŸe yapÄ±lan zamlar. Krizi kendileri için fÄ±rsata çevirmek isteyen sermaye sahipleri; ücretleri ödememe, ücretsiz izne çÄ±karma, esnek-güvencesiz çalÄ±ÅŸtÄ±rma, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rma ve iÅŸten atmalarla emekçiler üzerinde baskÄ±yÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±yor. En son AKP iktidarÄ± bir kez daha kimlerden yana olduÄŸunu tartÄ±ÅŸmasÄ±z gösteren tutum aldÄ±. Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar konusunda çÄ±karÄ±lmak istenen yasaya AKP ve MHP birlikte ret oyu vererek, milyonlarca emekliliÄŸe hak kazanmÄ±ÅŸ iÅŸçilerin haklarÄ±nÄ± açÄ±kça gasp ettiler. Bu tutumu buradan bir kez daha kÄ±nÄ±yoruz” diye konuÅŸtu.

‘ORTAK TUTUM ALINARAK EMEKÇÄ°LERÄ°N TALEPLERÄ°NE SAHÄ°P ÇIKILMALI’

Muhalefet partilerine de seslenen Aslan, “Milyonlarca iÅŸçi ve emekçinin oyunu alanlar, onlarÄ±n sorunlarÄ±na sahip çÄ±kmak durumundalar. Asgari ücret artÄ±ÅŸÄ± ve bunun için yapÄ±lacak mücadele turnusol kaÄŸÄ±dÄ±nÄ± oluÅŸturacaktÄ±r. Milyonlarca iÅŸçinin geçinemediÄŸi, açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda yaÅŸamak zorunda bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ülkemizde, zenginliklerine zenginlik katan patronlara ve hükümete karÅŸÄ± ortak tutum alacaklar mÄ± hep birlikte göreceÄŸiz. Muhalefet partilerinin yanÄ± sÄ±ra, iktidarÄ±n yanÄ±nda yer alan, iktidarÄ± korumakla yükümlü kimi iÅŸçi sendikalarÄ± artÄ±k bu tutumlarÄ±ndan vazgeçerek, iÅŸçi ve emekçilerin taleplerine sahip çÄ±karak, görev ve sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirsinler” dedi.

‘ASGARÄ° ÜCRET TESPÄ°T KOMÄ°SYONU YÄ°NE SERMAYEDEN YANA KARAR ALACAKTIR’

2019 yÄ±lÄ±nda uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun önümüzdeki günler çalÄ±ÅŸmalara baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Aslan ÅŸunlarÄ± ifade etti:

“Asgari ücret tespit komisyonu, iÅŸçi ve emekçilerin taleplerine yer verecek çÄ±karlarÄ± doÄŸrultusunda karar alabilecek bir komisyon deÄŸildir. Bugüne kadar olduÄŸu gibi son noktada yine sermayeden yana karar alacaktÄ±r. Çünkü asgari ücret tespit komisyonunun oluÅŸmasÄ± ve temsil ettiÄŸi kesimler açÄ±sÄ±nda sorunludur. Hükümet ve sermaye kesimleri asgari ücretin tespitinde hep belirleyici olmuÅŸlardÄ±r. Asgari ücret tespit komisyonunda, sermaye temsilcileri olmamalÄ±dÄ±r. Hükümet, iÅŸçi sendikalarÄ± konfederasyonlarÄ± ve sendikasÄ±z iÅŸçilerin temsilcilerinden oluÅŸan bir komisyon oluÅŸturulmalÄ±, asgari ücret tespitini bu oluÅŸacak komisyon yapmalÄ±dÄ±r.Asgari ücret komisyonunda yer alan Türk-Ä°ÅŸ temsilcilerinin toplam olarak komisyon üzerinde etkileri yoktur. En fazla yaptÄ±klarÄ± alÄ±nan karara ÅŸerh koyarak kendilerini aklama çabasÄ± içine girmektir. BaÅŸtan belli olan orta oyununa ortak olmak yerine, tüm emek örgütleriyle mücadeleyi ortaklaÅŸtÄ±rarak, milyonlarca iÅŸçi ve emekçinin taleplerine uygun davranmalarÄ± daha doÄŸru olacaktÄ±r.”

‘KAYNAKLAR SERMAYEYE DEÄžÄ°L, Ä°ÅžÇÄ° VE EMEKÇÄ°LERE HARCANSIN’

KaynaklarÄ±n sermayeye deÄŸil, iÅŸçi ve emekçilere harcanmasÄ±nÄ± isteyen Aslan, “BaÅŸta elektrik, doÄŸalgaz olmak üzere yapÄ±lan bütün zamlar geri alÄ±nsÄ±n, fiyatlar dondurulsun. Kriz bahane edilerek yapÄ±lan iÅŸten atmalar durdurulsun ve yasaklansÄ±n. Ücretsiz izinler son bulsun. Asgari ücret 2019 Ocak ayÄ±nda en düÅŸük memur maaÅŸÄ± seviyesine yükseltilsin. Her altÄ± ayda bir enflasyonun altÄ±nda kalmayacak biçimde artÄ±rÄ±lsÄ±n ve vergi dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lsÄ±n. Tutuklanan 3.HavalimanÄ± iÅŸçileri ve sendikacÄ±lar serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n. Taleplerimiz bunlardÄ±r. Ä°ktidar ve muhalefet artÄ±k sermayenin deÄŸil iÅŸçi ve emekçilerin taleplerini yerine getirsin. Åžunu çok iyi biliyoruz, ne kadar mücadele edersek ve birlik saÄŸlarsak, haklarÄ±mÄ±zÄ± o kadar alacaÄŸÄ±z ve güvencede olacaÄŸÄ±z. Tüm iÅŸçi ve emekçileri insanca yaÅŸanacak bir asgari ücret ve taleplerimiz için mücadeleye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz” diye konuÅŸtu. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 Ekim 2018 18:43

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