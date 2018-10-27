Pervin Buldan: Ã‡Ã¶zÃ¼m sÃ¼recine geri dÃ¶nÃ¼lmeli

'OrtadoÄŸu Krizi ve Demokratik Ulus Ã‡Ã¶zÃ¼mÃ¼' konferasÄ±nda konuÅŸan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan 'MÃ¼zakere sÃ¼reci bir kez daha baÅŸlamalÄ±' dedi.

DiyarbakÄ±r’da düzenlenen “OrtadoÄŸu Krizi ve Demokratik Ulus Çözümü” konulu konferans dün baÅŸladÄ±.

KonferansÄ±n ana gündem maddesi, OrtadoÄŸu krizi, hegemonik güçlerin bölgeye iliÅŸkin politikalarÄ± ve Kürtlerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlar. KonferansÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan, aynÄ± gün Rusya, Almanya, Fransa ve Türkiye’nin Ä°stanbul’da gerçekleÅŸtireceÄŸi dörtlü zirveye dikkat çekti.

DiyarbakÄ±r’da yaptÄ±klarÄ± konferansÄ±n ardÄ±ndan Suriye ve OrtadoÄŸu’daki geliÅŸmelere iliÅŸkin bakÄ±ÅŸ açÄ±larÄ±nÄ± kamuoyu ile paylaÅŸacaklarÄ±nÄ± belirten Buldan, “OrtadoÄŸu insanlÄ±ÄŸÄ±n ve medeniyetlerin beÅŸiÄŸidir. HalklarÄ±n, inançlarÄ±n, kimlik ve kültürlerin merkezidir. Bu nedenle bu coÄŸrafya tarih boyunca savaÅŸlarÄ±n, halklarÄ± tekleÅŸtirme politikalarÄ±nÄ±n merkezi haline dönüÅŸtürülmeye çalÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

ÇÖZÜM VURGUSU

Buldan konuÅŸmasÄ±nda çözüm ve çatÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k sürecine de deÄŸindi. Çözüm sürecinin hem Türkiye’de hem de OrtadoÄŸu’da yeni bir dönemin kapÄ±sÄ±nÄ± aralayacak bir süreç olduÄŸunu belirten Buldan, “BarÄ±ÅŸ ve çözüm sürecini diÄŸer süreçlerden farklÄ± kÄ±lan ÅŸey, meselenin bir Misak-Ä± Milli meselesi olarak deÄŸil, sÄ±nÄ±rlarÄ± aÅŸan, aynÄ± zamanda bir bölgesel çözüm meselesi olarak ele alÄ±nmasÄ±dÄ±r.

Çözüm sürecini hep birlikte takip ettik, bunun içerisinde yer aldÄ±k, Çözüm süreci ile birlikte Türkiye’nin geldiÄŸi noktanÄ±n Türkiye’nin geleceÄŸi açÄ±sÄ±ndan ne kadar önemli olduÄŸunu gördük. Bu süreç barÄ±ÅŸÄ±n da önünü açÄ±yordu ve bu süreç ilerleseydi egemen güçlerin bölgeye yÄ±ÄŸÄ±lmasÄ± da imkânsÄ±z hale gelecekti ve müzakere süreci bir kez daha baÅŸlamalÄ±, SayÄ±n Öcalan üzerindeki tecrit kaldÄ±rÄ±lmalÄ± ve bu sürece dahil edilmelidir” diyerek, çözüm çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Buldan’Ä±n konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan konferans basÄ±na kapalÄ± devam edildi. Ä°ki gün sürecek olan konferansÄ±n ardÄ±ndan sonuç bildirgesi açÄ±klanacaÄŸÄ± belirtildi.

AKP SÖZCÜSÜ: MÜZAKEREDEN BAHSEDENLERÄ°N DÄ°LÄ°, TERÖR ÖRGÜTÜ DÄ°LÄ°DÄ°R

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarla çatÄ±ÅŸmalarÄ±n sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± ve müzakerelerin yeniden baÅŸlatÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±na yanÄ±t verdi. Çelik’in açÄ±klamalarÄ± ÅŸöyle:

“Terör örgütü adÄ±na faaliyet yürüten siyasi odaklar, çeÅŸitli vesilelerle 'müzakere süreci baÅŸlamalÄ±' diye bir propagandaya baÅŸlÄ±yor. Terör örgütlerine karÅŸÄ± verilecek tek cevap, gösterilecek tek duruÅŸ, ‘terörle tavizsiz mücadele’dir. Terörle kararlÄ± ve tavizsiz mücadelemiz karÅŸÄ±sÄ±nda 'müzakere'den bahsedenlerin dili, terör örgütü dilidir. MeÅŸruiyeti yoktur. Bu dil milletimizin her bir ferdine karÅŸÄ± silah çekmiÅŸ terör örgütleriyle iç içe olanlarÄ±n dilidir. Milletimize silah çeken terör örgütlerinin siyasi gölgesi olanlarÄ±n terör örgütü adÄ±na siyasi dil üretmeleri ve propaganda yapmalarÄ±, terörün milletimize ve insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlediÄŸi suçlarÄ±n destekçisi olmalarÄ±ndan baÅŸka anlam taÅŸÄ±maz.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 Ekim 2018 17:56

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