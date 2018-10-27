Eski AKP'li vekilin eÅŸinin â€˜Ã¶nlenemeyenâ€™ yÃ¼kseliÅŸi

MesleÄŸine felsefe Ã¶ÄŸretmeni olarak baÅŸlayan eski AKPâ€™li vekil HÃ¼seyin KocabÄ±yÄ±k'Ä±n eÅŸi Funda KocabÄ±yÄ±k UÅŸak Valisi olarak atandÄ±.

AKP Genel BaÅŸkanÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n bugün resmi gazetede yayÄ±mlanan kararnamesindeki atamalara göre, MEB’in iki önemli yöneticisi vali oldu. AKP Ä°zmir eski milletvekili Hüseyin KocabÄ±yÄ±k’Ä±n eÅŸi Funda KocabÄ±yÄ±k UÅŸak valisi olurken, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan ise Sivas valisi oldu.

FUNDA KOCABIYIK KÄ°MDÄ°R?

Funda KocabÄ±yÄ±k, 1972 yÄ±lÄ±nda KahramanmaraÅŸ AfÅŸin'de doÄŸdu. Yüksek öÄŸrenimini Hacettepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü'nde tamamladÄ±ktan sonra 1994 yÄ±lÄ±nda Felsefe Grubu ÖÄŸretmeni olarak Ordu Ünye Ä°mam Hatip Lisesi'nde göreve baÅŸladÄ±.

1995 yÄ±lÄ±ndan 2005 yÄ±lÄ±na kadar Ankara Dikmen Lisesi'nde Felsefe Grubu ÖÄŸretmenliÄŸi görevini yürüttü. 2005 yÄ±lÄ±nda Millî EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n açtÄ±ÄŸÄ± MüfettiÅŸ YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± sÄ±navÄ±nÄ± kazanarak MüfettiÅŸ YardÄ±mcÄ±sÄ± oldu.

3 KasÄ±m 2008 tarihinde Millî EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± MüfettiÅŸliÄŸi Yeterlik SÄ±navÄ± sonrasÄ± TeftiÅŸ Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda BakanlÄ±k MüfettiÅŸliÄŸi görevine atandÄ±. 14 Åžubat 2011 tarihinde MEB Okul Öncesi EÄŸitimi Genel Müdürü olarak atandÄ±.

28 Ocak 2012 tarihinde ise 652 SayÄ±lÄ± KHK uyarÄ±nca MEB TeÅŸkilat Kanunu'nun deÄŸiÅŸmesi ile kurulan Temel EÄŸitim Genel MüdürlüÄŸüne atandÄ±. 13 Ocak 2016 tarihinde Avrupa BirliÄŸi ve DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Genel Müdürü olarak atanan Funda KocabÄ±yÄ±k, 27 Ekim 2018 tarihinde UÅŸak Valisi olarak görevlendirildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 Ekim 2018 15:48

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