Doktora tezinde Hitler 'Sosyalizmin kurucusu' ilan edildi

Erciyes Ãœniversitesiâ€™nde akademisyen Åžahika Karaca doktora tezinde Adolf Hitler iÃ§in 'Sosyalizmin kurucusu' dedi. Tez kabul edildi.

Erciyes Üniversitesi ÖÄŸretim Üyesi Doç. Dr. Åžahika Karaca tarafÄ±ndan yazÄ±lan doktora tezinde milyonlarca insanÄ±n ölümünden sorumlu faÅŸist diktatör Adolf Hitler' "sosyalizmin kurucusu" olarak gösterildi. HatayÄ± tezin danÄ±ÅŸmanÄ±ndan jüri üyelerine kadar kimse fark etmedi. Teze gelen eleÅŸtirilerere yanÄ±t veren Karaca, "Ben gençliÄŸimi verdim bu tez için. Gözlerim bozuldu mesela. Onun için lütfen eleÅŸtirilerinizi bu kadar acÄ±masÄ±z yapmayÄ±n" dedi.

Birgün'den Mustafa KömüÅŸ'ün haberine göre, Karaca ‘Emine Semiye hayatÄ±, fikir dünyasÄ±, sanatÄ±, eserleri’ isimli tezinde Emine Semiye'nin 1909'da yazdÄ±ÄŸÄ± bir yazÄ±dan bahsediyor. Bu tezde Ä°spanyol düÅŸünür Francisco Ferrer'in ölümü üzerine Yeni Gazete'de yayÄ±mlanan yazÄ±dan bahsediyor. Fakat tezde isimleri ‘karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p' Ferrer yerine ‘Führer' ismini kullanÄ±p Hitler'i sosyalizmin kurucularÄ±ndan biri ilan etti.

Tezde Karaca ÅŸu ifadeleri kullanÄ±yor:

“Emine Semiye Yeni Gazete'de yayÄ±mlanan ‘Büyük Führer ve Sosyalizm' isimli yazÄ±sÄ±nda da sosyalizmin kurucularÄ±ndan Adolf Hitler'den ve Hristiyan toplumlarda sosyalizmin ortaya çÄ±kÄ±ÅŸÄ±ndan bahseder. Yazar öncelikle mazlumlarÄ±n kanÄ±yla yoÄŸrulmuÅŸ Ä°spanya topraÄŸÄ±nÄ± kurtarmak için Hitler'in bütün ömrünce çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±r ve Hitler'in ruhunu selamlar. Ä°spanya'da kurulan engizisyon mahkemelerinde dökülen Müslüman ve Yahudi kanlarÄ±ndan söz ettikten sonra yine Hitler'i anar. Müslüman ve Yahudilerin buralarda dökülen kanlarÄ±ndan oluÅŸan lekelerin ancak Hitler'le temizlenebileceÄŸine inanÄ±r.”

PROFESÖRLER KABUL ETTÄ°

Tezi kabul edenler ise yine Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hülya ArgunÅŸah, Prof. Dr. Ä°smail Görkem, Prof. Dr. Abdullah Saydam, Doç. Dr. Mümtaz SarÄ±çiçek ve Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bilge Ercilasun. OlayÄ±n sosyal medyada öÄŸrenilmesinin ardÄ±ndan özellikle jürinin bu tezi nasÄ±l kabul ettiÄŸi tartÄ±ÅŸma konusu oldu.

ELEÅžTÄ°RÄ°LERE YANIT: GÖZLERÄ°M BOZULDU BU TEZ Ä°ÇÄ°N

Karaca ise eleÅŸtirilere Twitter'dan ÅŸu ÅŸekilde cevap verdi:

“Tezimle ilgili dolaÅŸanlarla ilgili çok ama çok üzüldüÄŸümü belirtmeliyim. Emine Semiye için yÄ±llarÄ±mÄ± verdim. Hiç kimse bu tezi kopyala-yapÄ±ÅŸtÄ±r bir tez olarak deÄŸerlendirme hakkÄ±na sahip deÄŸil. Ben gençliÄŸimi verdim bu tez için. Gözlerim bozuldu mesela. Onun için lütfen eleÅŸtirilerinizi bu kadar acÄ±masÄ±z yapmayÄ±n.

Gerekli düzeltmeyi kitap olarak yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ±mda yapacaÄŸÄ±m. Hocam da alandaki en iyi, titiz hocalarÄ±ndan biridir. Tezim üzerinde çok emeÄŸi vardÄ±r. Lütfen zaten bin bir emekle çalÄ±ÅŸÄ±yoruz, üretiyoruz. Åževkimizi bu kadar acÄ±masÄ±z eleÅŸtirilerle kÄ±rmayÄ±n. Okuyacak, yazacak yani yapacak çok iÅŸimiz var. HayatÄ±mÄ± bilime verdim.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 Ekim 2018 15:43

www.evrensel.net