28 Ekim 2018 03:40

Kuralları patron koyuyor, ölen işçiler suçlanıyor!

Aliağa Kocaer Haddecilik’teki iş cinayetinde yaşamını yitiren Serhat Çetin, 1 aylık işçi olmasına rağmen bilirkişi tarafından 'asli kusurlu' bulundu.

Kuralları patron koyuyor, ölen işçiler suçlanıyor!

Fotoğraf: Pixabay

    • Paylaş

    Eren SARAN
    Dilek OMAKLILAR
    İzmir

    Aliağa’daki Kocaer Haddecilik’te 2017 yılında gerçekleşen iş cinayetinde Serhat Çetin isimli işçinin hayatını kaybetmesi üzerine açılan ceza davada işçi Çetin’in bilirkişi tarafından ‘asli kusurlu’ gösterilmesi patronların cezasızlık zırhıyla korunduğu hukuk sistemini bir kez daha gündeme getirdi.

    1 AYLIK İŞÇİ ‘ASLİ KUSURLU’

    İzmir’in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren Kocaer Haddecilik fabrikasının doğrultma bölümünde çalışan 33 yaşındaki işçi Serhat Çetin, doğrultmadan çıkan parçanın saplanması üzerine ağır yaralanmış, yaralı işçi götürüldüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Bilirkişi raporunda ise işyerinde fiilen yaklaşık 1 ay çalışmasına rağmen Serhat Çetin’e de ‘asli kusur’ verildi. Raporda, önlem almayan patron yerine alınması gereken tedbirleri bildirmediği ve kanuni hakkı olan işten kaçınma hakkını kullanmayıp işe devam ettiği iddiasıyla iş cinayetine kurban giden Serhat Çetin ‘asli kusur’lu gösterildi.

    İŞTEN KAÇINMA HAKKI ‘VAR AMA YOK’

    İşyerinde 1 aydır çalışan Serhat Çetin ‘kanuni hakkı olan işten kaçınma hakkını’ kullanabilir miydi? İşçi ailesinin avukatı Özgür Metin şöyle yanıtladı: “Çalışmaktan kaçınma hakkı 6331 Sayılı Kanunu’nun 13. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre ciddi ve yakın bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçi öncelikle bu durumu işverene bildirecek ve gerekli önlemlerin alınmasını talep edecek, işveren de işçinin bu talebini haklı görürse, işçi işveren tedbir alana kadar çalışmaktan kaçınma hakkına sahip olacaktır. Ancak bu hükmün sendikasız işyerlerinde uygulanabilme olanağı yok. İşverenlerin herhangi bir gerekçe dahi belirtmeye gerek duymadan işçi çıkarabilmelerinin hukuken mümkün olduğu ülkemizde bir işçi iş güvenliği önlemlerini almadığı için çalışma hakkından kaçındığı takdirde işten çıkarılma olasılığının oldukça yüksek olduğunun farkında. Ayrıca madde metnine bakıldığında çalışmaktan kaçınma hakkının -önlenemez durumlar hariç- sadece işverenin işçinin talebini kabul etmesine bağlandığı görülmekte. Yani işveren işçinin iş güvenliği önlemi alınması talebini kabul etmezse işçinin çalışmaktan kaçınma hakkı yok. Bu durumda sadece işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshederek kıdem tazminatı talep etme hakkı var. Bir işçinin işsiz kalma korkusuyla bu hakkı kullanmaktansa,  güvenlik önlemi alınmayan işyerinde çalışmaya devam etme yönünde bir tutum sergilemesi yüksek ihtimal.”

    Kocaer'de ölen işçinin ailesini arayan soran yok!

    Kocaer'de ölen işçinin ailesini arayan soran yok!

    YASA UYGULANABİLİR Mİ?

    Yasada kullanılan ‘ciddi ve yakın tehlike’ kavramlarının soyut kavramlar olduğunu belirten Metin, “Hangi durumlarda ciddi ve yakın tehlike olduğunun bir işçi tarafından tespit edilmesinin beklenmesi gerçekçi değil. ‘Yakın ve ciddi tehlik’ oluşturmamakla birlikte yine de işçi sağlığı ve güvenliğine uygun olmayan durumlarda işçinin ne yapacağı kanunda yazmadığına göre kanun koyucunun böyle bir durumla karşı karşıya kalan işçiye işine devam etmesini söylediğini düşünmek mümkün. Yasanın bu maddesinin uygulanabilir olup olmadığını ülkenin toplumsal ve ekonomik gerçekleriyle birlikte değerlendirmenin doğru olacağını düşünüyorum. Bir işçiyle konuşurken ‘Yasaya göre iş güvenliği önlemleri alınmazsa çalışmama hakkına sahipsin’ dediğinizde size en hafifinden dudağında bir tebessümle bunun neden mümkün olmadığını bizden çok daha iyi açıklayacaktır” dedi.

    ‘MAHKEMELER İŞÇİYİ KORUMUYOR’

    “İş hukukunun temel ilkelerinden biri işçinin korunması ilkesidir” diyen Metin, “Dava açan bütün işçilerin açtığı davaları kazandığı yönündeki yaygın görüş ise bir şehir efsanesinden ibaret. Toplu eylem hakkını kullandığı için işten çıkarılan  işçilerin açtıkları davaların büyük kısmının işçi aleyhine sonuçlandığını hatta bu işçilerin gözaltı ve tutuklama gibi uygulamalarla dahi karşılaştıklarını görüyoruz” şeklinde konuştu.

    ‘GERÇEK SORUMLULAR YARGILANMIYOR’

    Örgütlü işletmelerde bile işçiler çalışmama hakkını kullanamazken örgütsüz işyeri olan Kocaer’de bu ne kadar mümkün olabilirdi? Avukat Özgür Metin, “Türkiye’de ve yaralanmalı ve ölümlü iş kazalarının sayıların artmasının en büyük sebebi sorumluların yargılanmaması ya da yargılansa dahi bu kişiler hakkında verilen cezaların yeterli olmamasıdır” ifadelerini kullandı.

    İŞ CİNAYETİNDE CAN VEREN ‘KUSURLU’ ÇOK

    İŞ cinayetinde can veren çok sayıda işçi ‘bilirkişiler’ tarafından kusurlu bulunmuştu:

    - Esenyurt’taki Marmara Park AVM inşaatında 11 işçinin kaldıkları çadırda yanarak ölmesine ilişkin davada hazırlanan, ikinci bilirkişi raporunda ölen 11 işçi, çadırın girişine yanıcı sünger yatakları istifleyip tek giriş ve çıkışı kapatarak kendi ölümlerine neden oldukları gerekçesiyle olayda tali kusurlu bulundu.
    - Gaziosmanpaşa Arnavutköy’de eldivensiz, eğitimsiz ve kontrol kalemsiz olduğu halde onarım için çıkarıldığı gerilim hattında elektrik akımına kapılan BEDAŞ’ta taşeron olarak çalışan Erkan Keleş tali kusurlu bulundu.
    - Manisa Organize Sanayi Bölgesinde iş cinayetinde yaşamını yitiren 20 günlük işçi Hasan Songur tali kusurlu bulundu.
    - Adana’da 2017 yılında iki kişilik vince 6 işçinin bindirildiği ve vincin yere çakılması sonucu 5 işçinin yaşamını yitirdiği iş cinayetinde işçiler ‘tali kusurlu’ gösterildi.

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Çekya Devlet Başkanının Kaşıkçı açıklamasına RSF'den tepki
    SONRAKİ HABER

    Aliağa’da gemi söküm işçileri iş durdurdu
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Halka verecek bir şeyi kalmayanların hezeyanı!

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    İşçiler ve akademisyenler

     Nilgün TUNÇCAN ONGAN
    Nilgün TUNÇCAN ONGAN

    Eğitim işsizlik ilişkisi

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Can Egeli
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    CHP Eyüp İlçe Başkanı ve yöneticilerine saldırı
    CHP Eyüp İlçe Başkanı ve yöneticilerine saldırı

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: Bu akşam ilçemize bir saldırı oldu. İlçe başkanımız ve yöneticilerimiz darbedilmişler.

    MEB: Özel öğretim kursları 2019-2020 yılından itibaren kapatılacak
    MEB: Özel öğretim kursları 2019-2020 yılından itibaren kapatılacak

    MEB, özel öğretim kurslarının 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılacağı bildirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Eski CHP Milletvekili Eren Erdem açlık grevine başlıyor
    Eski CHP Milletvekili Eren Erdem açlık grevine başlıyor

    Cezaevinde bulunan CHP PM üyesi Eren Erdem, hakkında yürütülen yargılamaya tepki olarak açlık grevine başlıyor.

    DAKAP: Çocuğa istismarı meşrulaştıran tasarı derhal kaldırılmalıdır
    DAKAP: Çocuğa istismarı meşrulaştıran tasarı derhal kaldırılmalıdır

    Dicle Amed Kadın Platformu, düzenlediği basın açıklamasıyla erken yaşta evliliklere af öngören yasa teklifine tepki gösterdi.

    Öykü Arin için animasyon film: Kök hücre bağışı nasıl yapılır?
    Öykü Arin için animasyon film: Kök hücre bağışı nasıl yapılır?

    Öykü Arin ve tüm lösemi hastaları için animasyon film hazırlandı. Filmde, kök hücre naklinin nasıl yapılacağı anlatılıyor.

    CHP'nin Kadıköy adayı Şerdil Dara Odabaşı oldu
    CHP'nin Kadıköy adayı Şerdil Dara Odabaşı oldu

    CHP Genel Merkezi, Kadıköy Belediye Başkan adayının Şerdil Dara Odabaşı olduğunu açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Tuzla tersaneler bölgesinde yakıt tankeri yandı: 2 işçi öldü
    Tuzla tersaneler bölgesinde yakıt tankeri yandı: 2 işçi öldü

    Tuzla tersaneler bölgesinde tamire gelen yakıt tankerinde çıkan yangın sonucu 2 işçi hayatını kaybetti, 12 işçi yaralandı.

    Celal Doğan'ın DSP'nin Antep adayı olacağı iddia edildi
    Celal Doğan'ın DSP'nin Antep adayı olacağı iddia edildi

    Antep'te İYİ Parti-CHP ittifakına tepkiler gelirken; daha önce ismi CHP adayı olarak geçen Celal Doğan’ın DSP'den aday olacağı iddia edildi.

    'Kanlı Ay' tutulması gerçekleşti
    KANLI AY TUTULMASI GERÇEKLEŞTİ. TUTULMADAN FOTOĞRAFLAR...

    Veri güvenliği için şifreleme oyunu
    Veri güvenliği için şifreleme oyunu
    Cem Yılmaz: Hiçbir zaman para tarafında olmadım
    Cem Yılmaz: Hiçbir zaman para tarafında olmadım
    Ceylan Ertem albüm lansman konserini yaptı
    Ceylan Ertem albüm lansman konserini yaptı
    Usta tiyatrocu Engin Cezzar ölümünün ikinci yılında anılıyor
    Usta tiyatrocu Engin Cezzar ölümünün ikinci yılında anılıyor
    Damper yüksek gerilim hattına çarptı, şoför öldü
    Damper yüksek gerilim hattına çarptı, şoför öldü

    Bingöl'ün Genç ilçesinde bulunan bir HES inşaatında yüksek gerilim akımına kapılan kamyon şoförü hayatını kaybetti.

    Oyuncu Deniz Çakır hakkında başlatılan soruşturmaya takipsizlik kararı
    Oyuncu Deniz Çakır hakkında başlatılan soruşturmaya takipsizlik kararı

    Oyuncu Deniz Çakır hakkında başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla açılan 2 soruşturmaya takipsizlik kararı verildi.

    GÜNCELLENDİ
    CHP'de kritik PM toplantısı sonrası yaşanan istifalar
    CHP'de kritik PM toplantısı sonrası yaşanan istifalar

    CHP'de 145 belediye başkan adayının belirlendiği gergin Parti Meclisi toplantısı sonrası istifalar da yaşandı.

    İZDEMİR için verilen 4. ÇED kararına karşı dava açıldı
    İZDEMİR için verilen 4. ÇED kararına karşı dava açıldı

    İZDEMİR’e verilen ve daha önce 3 kez iptal edilen ‘ÇED olumlu’ kararı sonrası dördüncü kez verilen ‘ÇED Olumlu’ kararına karşı dördüncü dava açıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Diyarbakır'da işsizlik akını: 6 aylık geçici işe 3 bin başvuru
    Diyarbakır'da işsizlik akını: 6 aylık geçici işe 3 bin başvuru

    Diyarbakır'da 6 aylık geçici iş için ilk 5 saatte 3 bin kişi başvuru yaptı. Yurttaşlar, "Ekmek ve tüp kuyruğundan farkı ne?" diyerek tepki gösterdi.

    ‘Askerliğe elverişli’ denilen engelli genç hayatını kaybetti
    ‘Askerliğe elverişli’ denilen engelli genç hayatını kaybetti

    Hastane tarafından “Askerliğe elverişlidir” raporu verilen zihinsel engelli Mehmet Bozkurt askere alındıktan bir hafta sonra hayatını kaybetti.

    Çevre derneklerinden İZOCAM grevine destek ziyareti
    Çevre derneklerinden İZOCAM grevine destek ziyareti

    Gebze ve Tarsus’ta süren İZOCAM grevi destek ziyaretleriyle devam ediyor. İşçiler toplu sözleşme taleplerinin kabul edilmesini istiyor.

    GÜNCELLENDİ
    Açlık sınırı 2 bin lirayı aştı
    Açlık sınırı 2 bin lirayı aştı

    Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 8 liraya çıktığını, yoksulluk sınırının da 6 bin 543 TL olduğunu açıkladı.

    CHP’nin Antep’te yeni atadığı yönetimden de ‘İYİ Parti’ tepkisi
    CHP’nin Antep’te yeni atadığı yönetimden de ‘İYİ Parti’ tepkisi

    Antep’te CHP İl yönetimi, İYİ Parti ittifakına tepki gösterdi: Celal Doğan başka partiden aday olursa tabanımızın nasıl tepki vereceğini bilmiyorum.

    GÜNCELLENDİ
    Efes Pilsen'in eski fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
    Efes Pilsen'in eski fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

    İstanbul Merter'de bulunan Efes Pilsen'in eski fabrikasında, tank sökümü sırasında çıkan yangın 1 buçuk saat sonra kontrol altına alındı.

    GÜNCELLENDİ
    Amasya'da madende göçük: Toprak altında kalan işçiler kurtarıldı
    Amasya'da madende göçük: Toprak altında kalan işçiler kurtarıldı

    Amasya'da Yeni Çeltek Maden Ocağı'nda göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 4 işçi kurtarıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Aliağa’da gemi söküm işçileri iş durdurdu
    Aliağa’da gemi söküm işçileri iş durdurdu

    Aliağa gemi söküm bölgesinde çalışan işçiler üst aramalarına karşı iş durdurdu. İşçiler, ücretlerine zam da talep ediyor.

    GÜNCELLENDİ
    HDP, İstanbul, Adana ve İzmir'den aday çıkarmayacağını açıkladı
    HDP, İstanbul, Adana ve İzmir'den aday çıkarmayacağını açıkladı

    HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, yerel seçimde İstanbul, Adana ve İzmir'den aday çıkarmayacaklarını açıkladı.

    Venezuela’da hedefte ordu var
    Venezuela’da hedefte ordu var

    Venezuela'da kendini başkan ilan eden Guaido orduyu yanına çekmeye çalışıyor. Devlet Başkanı Maduro da ordunun desteğini kaptırmak istemiyor.

    Didim Demokrasi Platformu, yerel yönetim taleplerini açıkladı
    Didim Demokrasi Platformu, yerel yönetim taleplerini açıkladı

    Didim Demokrasi Platformu yerel yönetim seçimlerinde destek verecekleri aday için bir manifesto yayınladı. 

    GÜNCELLENDİ
    Barış Bildirisi imzacısı 4 akademisyenin duruşması ertelendi
    Barış Bildirisi imzacısı 4 akademisyenin duruşması ertelendi

    Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy’un yargılandığı dava 25 Mayıs'a ertelendi.