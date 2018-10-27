Ã‡ekya Devlet BaÅŸkanÄ±nÄ±n KaÅŸÄ±kÃ§Ä± aÃ§Ä±klamasÄ±na RSF'den tepki

Ã‡ekya Devlet BaÅŸkanÄ±'nÄ±n KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetine atÄ±fla 'Gazetecileri Ã§ok severim, Suudi konsolosluÄŸunda aÄŸÄ±rlayacaÄŸÄ±m' sÃ¶zlerine RSF tepki gÃ¶sterdi.

Çekya Devlet BaÅŸkanÄ± Milos Zeman perÅŸembe günü gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma sonrasÄ± Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine atÄ±f yaparak “Gazetecileri çok severim bu nedenle onlarÄ± bu akÅŸam Suudi konsolosluÄŸunda aÄŸÄ±rlayacaÄŸÄ±m” demesi üzerine tepki aldÄ±.

Euronews’un haberine göre Zeman’Ä±n sözlerine ilk tepki verenlerden biri SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Gazeteciler Örgütü (RSF) oldu. RSF, Zeman’dan özür dilemesi istedi. KaÅŸÄ±kçÄ±, 2 Ekim’de Ä°stanbul’daki Suudi baÅŸkonsolosluÄŸunda planlÄ± ve vahÅŸice olduÄŸu tahmin edilen bir biçimde öldürülmüÅŸtü.

Çek lider daha önce de, Ekim 2017’de bir basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda muhabirleri sahte bir kalaÅŸnikofla karÅŸÄ±lamÄ±ÅŸ, MayÄ±s 2017’de ise gülerek, “Gazeteciler yok edilmeli çünkü onlardan çok var” demiÅŸti. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

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