Marmara'da sÄ±caklÄ±k hafta boyu mevsim normallerinin Ã¼zerinde olacak

Marmara BÃ¶lgesiâ€™nde hava sÄ±caklÄ±klarÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta mevsim normallerinin 5-8 derece Ã¼zerinde seyredecek.

Marmara Bölgesi'nde hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± önümüzdeki hafta boyunca hissedilir derecede artarak, mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 1. Bölge MüdürlüÄŸü Ä°stanbul Bölge Tahmin ve Erken UyarÄ± Merkezi'nden yapÄ±lan açÄ±klamada, hafta ortasÄ±ndan bu yana etkili olan soÄŸuk ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n bölgeyi terk ettiÄŸi, bu sistem ile bölgenin tamamÄ±na yakÄ±nÄ±nÄ±n yaÄŸÄ±ÅŸ aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ise hissedilir derecede azalarak, mevsim normallerinin altÄ±na düÅŸtüÄŸü aktarÄ±lan açÄ±klamada, "YapÄ±lan son tahmin ve meteorolojik deÄŸerlendirmelere göre önümüzdeki bir hafta boyunca bölgemizin yüksek basÄ±nç merkezi ile Kuzey Afrika üzerinden gelen sÄ±cak hava akÄ±mlarÄ±nÄ±n etkisinde kalacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. Bu nedenle önümüzdeki hafta boyunca bölgemizde yaÄŸÄ±ÅŸ beklenmiyor. Ancak yüksek basÄ±nç ve açÄ±k havadan geceleri radyasyon kaybÄ± sebebiyle bölge genelinde gece ve özellikle sabah erken saatlerde yer yer sis ve pus oluÅŸumu meydana gelebilecektir." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

AçÄ±klamada, hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n önümüzdeki hafta boyunca hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceÄŸinin tahmin edildiÄŸi, bölgedeki il merkezlerinde günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n Ä°stanbul'da 25, Edirne'de 26, KÄ±rklareli'de 25, TekirdaÄŸ'da 22, Kocaeli'de 25, Sakarya'da 26 ve Yalova'da 25 dereceye ulaÅŸmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi bildirildi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 Ekim 2018 15:30

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