3â€™Ã¼ncÃ¼ HavalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinin Ã¼cretleri yatÄ±rÄ±lmadÄ±

Ãœcretlerini alamadÄ±klarÄ± iÃ§in iÅŸ bÄ±rakan 3. HavalimanÄ± iÅŸÃ§ilerine cuma gÃ¼nÃ¼ Ã¶denecek denilen Ã¼cretlerinin yatÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ücretlerini alamadÄ±klarÄ± için iÅŸ bÄ±rakma eylemi yapan 3'üncü HavalimanÄ± iÅŸçilerinin dün yatÄ±rÄ±lmasÄ± gereken ücretlerinin yatÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ä°YÄ°-SEN, bugün iÅŸçilerle birlikte yol haritasÄ± belirleyecek.

Ä°stanbul’da bulunan 3'üncü HavalimanÄ± ana yüklenici firmasÄ± Ä°GA bünyesinde faaliyet gösteren DSG’de çalÄ±ÅŸan 100’e yakÄ±n inÅŸaat iÅŸçisi 3 aydÄ±r maaÅŸlarÄ±nÄ± alamadÄ±klarÄ± için 22 Ekim’de iÅŸ bÄ±rakma eylemi baÅŸlattÄ±.

Firma yetkilileri ile iÅŸçiler bir gün sonra bir görüÅŸme gerçekleÅŸtirdi. Bu görüÅŸmede firma yetkilileri iÅŸçilerin maaÅŸlarÄ±nÄ± Cuma günü yatÄ±racaklarÄ±nÄ± söyledi.

YapÄ± Ä°ÅŸçileri SendikasÄ±’ndan (Ä°YÄ°-SEN) alÄ±nan bilgilere göre, dün yatÄ±rÄ±lmasÄ± gereken ücretler yatÄ±rÄ±lmadÄ±. Ä°YÄ°-SEN ve iÅŸçiler bugün bu duruma iliÅŸkin yol haritasÄ±nÄ± belirleyecek.

‘SUÇ Ä°ÅžLÄ°YORLAR’

Ä°ÅŸçilerin ücretlerinin yatÄ±rÄ±lmamasÄ±na iliÅŸkin kÄ±sa bir açÄ±klama yapan Ä°YÄ°-SEN Genel BaÅŸkanÄ± Ali Öztutan, “Ä°GA baÅŸta olmak üzere altÄ±ndaki taÅŸeron firmalar, iÅŸçilerin alÄ±n terini ödemeyerek, büyük bir suç iÅŸliyorlar. Ä°ÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z eylemleriyle tepki gösterdiklerinde, hemen uzlaÅŸmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Bu sorunu çözeceklerine dair söz vermelerine raÄŸmen, sözlerinde durmuyorlar” dedi.

YOL HARÄ°TASI BELÄ°RLEYECEKLER

YapÄ±lan görüÅŸmede iÅŸçilerle birlikte Cuma gününe kadar bekleme kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Öztutan, “Ancak herhangi bir ödeme gerçekleÅŸtirilemedi. AslÄ±nda patronlarÄ±n ikiyüzlü tutumu devam ediyor. Ä°nÅŸaat iÅŸçilerini sömürecek bir nesne olarak görüyorlar. Biz bu noktadan sonra iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n emeÄŸinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±, birikmiÅŸ ücretlerini almak için kararlarÄ±mÄ±z olacaktÄ±r. Bugün de iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla bir görüÅŸme gerçekleÅŸtireceÄŸiz. Onlarla birlikte yol haritamÄ±zÄ± belirleyeceÄŸiz” diye konuÅŸtu. (MA)

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