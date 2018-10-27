DiyarbakÄ±r Barosu BaÅŸkanÄ± Cihan AydÄ±n basÄ±n emekÃ§ileriyle buluÅŸtu

DiyarbakÄ±r'da basÄ±n emekÃ§ileriyle buluÅŸan DiyarbakÄ±r Baro BaÅŸkanÄ± Cihan AydÄ±n: Birlikte dayanÄ±ÅŸarak bu sÃ¼reci yÃ¼rÃ¼tebileceÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz

14 Ekim’de DiyarbakÄ±r Barosu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na seçilen Cihan AydÄ±n bugün kahvaltÄ±lÄ± bir etkinlikle basÄ±n emekçileriyle bir araya geldi. Etkinlikte konuÅŸan AydÄ±n, basÄ±n emekçilerinin toplumun haber alma hakkÄ± konusunda önemli görevler üstlendiÄŸini belirterek basÄ±n emekçilerinin en az avukatlar kadar deÄŸerli olduÄŸunu vurguladÄ±.

Toplumun tüm muhalif kesimlerinin üzerinde ciddi baskÄ±lar olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen AydÄ±n, “Türkiye’nin bütün coÄŸrafyasÄ±na sirayet etmiÅŸ ciddi hukuksuzluklar var” diyen AydÄ±n, baro olarak bu konudaki itirazlarÄ±nÄ± basÄ±n aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla dile getireceklerini belirtti.

BasÄ±n emekçilerine “YanlÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±z, eksikliklerimiz olursa bizi eleÅŸtirme hakkÄ±na sahipsiniz” diyen Baro olarak basÄ±n emekçilerinin yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ±, soruÅŸturmalara ve kovuÅŸturmalara karÅŸÄ± baro olarak hukuki destek sunmaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± dile getirdi.

‘CUMA EYLEMLERÄ°NE DEVAM EDECEÄžÄ°Z’

AydÄ±n konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sorularÄ± cevapladÄ± Tahir Elçi cinayetinin takipçisi olacaklarÄ±nÄ± vurgulayan AydÄ±n, Tahir Elçi cinayetine dair basÄ±n emekçilerine ve basÄ±n aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla halka “Gözden kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, gizlenen görüntüler, herhangi bir belge varsa bizimle paylaÅŸÄ±n” çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. AydÄ±n, Cuma eylemlerine ve o hafta yaÅŸanan hukuksuzluklara dair itirazlarÄ±nÄ± dile getirmeye devam edeceklerini belirtti. (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

www.evrensel.net