Cumartesi Anneleri 709 haftadÄ±r adalet arÄ±yor

Galatasaray MeydanÄ±â€™nda oturma eylemi yapmalarÄ± engellenen Cumartesi Anneleri 709. haftada 1991 yÄ±lÄ±nda kaÃ§Ä±rÄ±lan HÃ¼seyin Toramanâ€™Ä±n akÄ±betini sordu.

Galatasaray MeydanÄ±’nda oturma eylemi yapmalarÄ± engellenen Cumartesi Anneleri eylemlerinin 709. haftasÄ±nda Ä°HD’nin bulunduÄŸu sokakta açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamada konuÅŸan kaybedilen Hayrettin Eren'in kardeÅŸi Ä°kbal Eren, devletlerin yaÅŸam hakkÄ±nÄ± korumakla yükümlü olduÄŸunu vurgulayarak, Türkiye’de ise yüzlerce gözaltÄ±nda kayÄ±p olduÄŸunu anÄ±msattÄ±. Eren, 27 Ekim 1991 sabahÄ± Ä°stanbul Kocamustafapa’daki evinin önünden silahlÄ±, telsizli, sivil giyimli kiÅŸiler tarafÄ±ndan 34 ATZ 56 plakalÄ± Beyaz Toros’a zorla bindirilerek kaçÄ±rÄ±lan Hüseyin Toraman’Ä±n akÄ±betini sordu. Eren, kaçÄ±rma olayÄ±nÄ±n mahallelinin, esnaflarÄ±n ve evinin penceresinden bakan Hüseyin’in eÅŸinin gözü önünde gerçekleÅŸtiÄŸini söyledi.

EMNÄ°YETTE OLDUÄžU KABUL EDÄ°LDÄ°

Görgü tanÄ±klarÄ±nÄ±n polisi aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Eren, tanÄ±klardan bilgi alan polislerin, bir esnafÄ±n iÅŸyeri telefonundan yaptÄ±klarÄ± görüÅŸmeler sonrasÄ±nda olaya müdahale etmeden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak “Baba Ali RÄ±za Toraman, ÇÄ±nar Karakolu'na giderek olaya neden müdahale etmediklerini sordu. Karakol amiri Hüseyin’in kaçÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, siyasi polisler tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu nedenle müdahale edemediklerini söyledi. Baba Toraman karakol amirinin bu beyanÄ±nÄ± kaydetti" ifadelerini kullandÄ±. Eren, Ä°stanbul Emniyet Müdürü Mehmet AÄŸar’la görüÅŸen aileye AÄŸar’Ä±n 'OÄŸlunuz emniyettedir, merak etmeyin, evinize gidin' dediÄŸini hatÄ±rlatarak olaya müdahale etmeyen karakol amirinin, Hüseyin’i kaçÄ±ranlarÄ±n da polis olduÄŸu yönündeki açÄ±klamasÄ±nÄ± içeren ses kaydÄ±nÄ± Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Ä°smet Sezgin’e veren baba Ali RÄ±za Toraman’a Sezgin’in 'GözaltÄ±nda olduÄŸuna ve sorgulandÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bir husus yoktur' dediÄŸini belirtti.

DEMÄ°REL: OÄžLUN CEBÄ°MDE MÄ° ÇIKARAYIM

OÄŸlunun bulunmasÄ± için dönemin BaÅŸbakan’Ä± Süleyman Demirel’le görüÅŸen Hatice Toraman’a Demirel'in “OÄŸlun cebimde mi ki çÄ±karÄ±p vereyim” dediÄŸini aktaran Eren, açÄ±lan soruÅŸturmalarÄ±n bir sonuca ulaÅŸmadan "zamanaÅŸÄ±mÄ± süresi dolduÄŸundan soruÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±" kararÄ± ile kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Hüseyin Toraman dosyasÄ±nda cezasÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen Eren, kendilerine kapatÄ±lan Galatasaray’dan vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak konuÅŸmasÄ±nÄ± sonlandÄ±rdÄ±.

'ÖLENE KADAR ÖFKEM BÄ°TMEYECEK'

Hüseyin Toraman'Ä±n annesi Hatice Toraman ise basÄ±n mensuplarÄ±na teÅŸekkür ederek ÅŸunlarÄ± söyledi: "Devletin bize yaptÄ±ÄŸÄ± bu acÄ±yÄ± halka anlatÄ±yorsunuz. Devlet benim oÄŸlumu kaybetti dediÄŸimde inanmÄ±yorlar. Ben de inanmamÄ±ÅŸtÄ±m. Sanki sadece benim baÅŸÄ±ma geldiÄŸini sanmÄ±ÅŸtÄ±m. Ama deÄŸilmiÅŸ. Ben susmadÄ±m susmayacaÄŸÄ±m. Her ÅŸeyi anlattÄ±m. Öfkem ve kinim bitmiyor. 27 senedir gözümün yaÅŸÄ± kurumadÄ±, kurumayacak. Bizim ciÄŸerimiz daÄŸladÄ±lar.”

24 yaÅŸÄ±nda bir genç bir öÄŸretmen olan oÄŸlunun karÄ±ncayÄ± bile incitmediÄŸini sadece sol görüÅŸlü olduÄŸunu anlatan anne Toraman “Burada baskÄ±, zulüm var. AÄŸzÄ±nÄ± açma iÅŸkenceye uÄŸruyorsun. Ä°ÅŸte diktatörlük budur. 15 ülkeye gittim böyle bir ÅŸey görmedim. Burada insan haklarÄ± yok. Bizim derdimiz çocuklarÄ±mÄ±zÄ± aramak, akÄ±betini bulmak. Taht da onun olsun köÅŸk de biz çocuklarÄ±mÄ±zÄ± istiyoruz. Katilleri yargÄ±lasÄ±nlar" diye konuÅŸtu. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

www.evrensel.net