CHP'li Serter SMA hastalarÄ±na ilaÃ§ istedi

CHP Milletvekili Bedri Serter, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± ilaÃ§lar listesinde olmasÄ±na raÄŸmen temin edilemeyen SMA ilaÃ§larÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±.

Ä°zmir'de SMA hastalarÄ± ile görüÅŸen CHP Ä°zmir Milletvekili Bedri Serter, tedavisi son derece pahalÄ± olan hastalÄ±klarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan hastalara ilaç ve tedavileri için her türlü kolaylÄ±ÄŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸini belirtti. PahalÄ± olduÄŸu için ailelerin ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±, devlet tarafÄ±ndan da karÅŸÄ±lanamayan SMA hastalÄ±ÄŸÄ± ilaçlarÄ±nÄ±n ülke genelinde pek çok aileye maÄŸduriyet yaÅŸattÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Serter, bunun için devletin ve ilgili bakanlÄ±ÄŸÄ±n gereken tedbiri almasÄ± gerektiÄŸini söyledi. Milletvekillerine saÄŸlanan saÄŸlÄ±k imkanlarÄ±nÄ±n bu hastalara da saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸini söyleyen Serter, devletin SMA hastalarÄ±nÄ±n ilaç giderlerini karÅŸÄ±layacak büyüklükte olduÄŸunu belirterek “Tek kullanÄ±mlÄ±k dozunun 100 bin dolarÄ±n üzerinde olduÄŸu Spinraza adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bu ilaçlar 2017'den bu yana SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± ilaçlar listesinde. SGK ise ilacÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± için bazÄ± kriterler belirledi. HastanÄ±n ilaç bedelinin karÅŸÄ±lanmasÄ± için solunum cihazÄ±na baÄŸlÄ± bulunmamasÄ± gerekiyor. SGK, ilacÄ± karÅŸÄ±lamak için hekimden 'SMA kaynaklÄ± invaziv solunum desteÄŸi yoktur' yazÄ±lÄ± reçete istiyor. Hekimler ise hastalarÄ±n cihaza baÄŸlÄ± olmasÄ±ndan dolayÄ± bu ifadeyi yazamÄ±yor. Aileler de SMA hastasÄ± olan çocuklarÄ±n hastalÄ±k sebebiyle solunum cihazÄ±na baÄŸlanmak zorunda olduÄŸunu belirtiyor” dedi.

‘KRÄ°Z Ä°LAÇ TEMÄ°NÄ°NÄ° ETKÄ°LEDÄ°’

Ekonomik krizin ilaç sektörünü de etkilediÄŸini ifade eden CHP'li Serter, ilaçlarÄ±n zamanÄ±nda temin edilememesi ve fiyatlarÄ±nÄ±n çok yüksek olmasÄ±na dikkat çekti. Türkiye'de döviz kurundan da kaynaklÄ± çok ciddi bir ilaç krizi yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na, hatta aileleri ilaç alamadÄ±ÄŸÄ± için ölen çocuklar olduÄŸunu anlatan Serter, “7-8 ay önceki anlaÅŸmayla SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile ilaç firmalar arasÄ±nda 2.69 lirada sabitlenen avronun 6.30'u aÅŸmasÄ± endiÅŸeyi büyüttü. Depolardaki stoklarÄ±n tükenmesiyle sabit kurla ilgili yeni bir deÄŸerlendirme kaçÄ±nÄ±lmaz olacak ve bu da ilaç zammÄ±na yol açacak. Ä°laç firmalarÄ±, ilacÄ± piyasadan çekmiyor ama limitli bir ÅŸekilde daÄŸÄ±tÄ±yor. YaÅŸanan ilaç krizinin bir an önce çözülmesi ve yüksek meblaÄŸlarla temin edilen hatta temin edilmekte bile zorlanan ilaçlarÄ±n hastalara ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerekiyor” diye konuÅŸtu. (DHA)

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