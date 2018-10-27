Kurum: Ä°mar BarÄ±ÅŸÄ±'na baÅŸvuruyu 31 AralÄ±k'a uzatmayÄ± hedefliyoruz

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum, Ä°mar BarÄ±ÅŸÄ±'na baÅŸvuru sÃ¼recini 31 AralÄ±k 2018 tarihine kadar uzatmayÄ± hedeflediklerini sÃ¶yledi.

Çevre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum, Kocaeli BüyükÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan Kartepe ilçesinde yapÄ±lan Kartepe DoÄŸal YaÅŸam ParkÄ±'nÄ±, ardÄ±ndan da atÄ±k yakma tesisi Ä°ZAYDAÅž'Ä± ziyaret etti. Kocaeli ValiliÄŸi'ne de ziyarette bulunan Bakan Kurum, imar barÄ±ÅŸÄ± hakkÄ±nda açÄ±klamada bulundu.

Ä°MAR BARIÅžI SADECE 2017 VE ÖNCESÄ°NÄ° KAPSIYOR

Kurum, imar barÄ±ÅŸÄ± süresinin uzatÄ±lmasÄ±yla ilgili olarak ÅŸu açÄ±klamada bulundu:

“Ä°mar barÄ±ÅŸÄ±, bizim kaçak binalarÄ±n devletimizle olan barÄ±ÅŸÄ±. Bu kaçak binalarda vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n maÄŸduriyetinin giderilmesi adÄ±na çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ olan bir yasa. ElektriÄŸi, suyu, doÄŸalgazÄ± baÄŸlansÄ±n ve vatandaÅŸÄ±mÄ±z burada yaÅŸam kalitesini daha yukarÄ± çÄ±karsÄ±n diye yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir yasa. Bunu altÄ±nÄ± çizerek söylüyorum, bu yasa 31 AralÄ±k 2017 öncesindeki yapÄ±larÄ± ilgilendiriyor. 31 AralÄ±k 2017'den önce yapÄ±lmÄ±ÅŸ yapÄ±larÄ±n aslÄ±nda kayÄ±t altÄ±na alÄ±nmasÄ± amaçlanÄ±yor. Ancak sahada birçok kaçak bina yapÄ±lÄ±yor. Bu kaçak binalara iliÅŸkin hem Ä°çiÅŸleri BakanÄ±mÄ±z, hem Adalet BakanÄ±mÄ±z, hem Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak biz gerekeni valilerimiz ile birlikte koordinasyon içerisinde yürütüyoruz. Bu binalarÄ±n hepsi yÄ±kÄ±lacak. Ben buradan belediye baÅŸkanlarÄ±mÄ±za, valilerimize bir defa daha sesleniyorum. 2017 sonrasÄ±nda yapÄ±lmÄ±ÅŸ binalarÄ±n tadilatÄ±na, kaçak bina yapÄ±lmasÄ±na kimse müsaade etmesin. Bu yapÄ±larÄ± da bir an önce valilik eliyle yÄ±kÄ±lmasÄ± noktasÄ±nda takiplerini hep birlikte yapalÄ±m.”

SON BAÅžVURU TARÄ°HÄ°

Ä°mar BarÄ±ÅŸÄ±'na yoÄŸun baÅŸvuru olmasÄ± nedeniyle sürenin uzatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen Kurum, "Ä°mar barÄ±ÅŸÄ±nda biliyorsunuz, 31 Ekim tarihinde baÅŸvurularÄ±mÄ±z sona eriyor. Bedeli yatÄ±rma süreci de 31 AralÄ±k 2018 tarihinde bitiyor. Burada çok yoÄŸun bir baÅŸvuru var. Bugün itibariyle yaklaÅŸÄ±k 8 milyon 150 bin baÅŸvuru oldu. BaÅŸvuru bedeli de yaklaÅŸÄ±k 5 milyar 120 milyon TL oldu. BaÅŸvuru talebinin 13-14 milyon olmasÄ±nÄ± bekliyoruz. Gerçekten çok yoÄŸun bir ÅŸekilde baÅŸvurular yapÄ±lÄ±yor. Bu baÅŸvuru sürecini de 31 AralÄ±k 2018 tarihine kadar inÅŸallah uzatmayÄ± hedefliyoruz. Bunu uzatÄ±p vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n bu kanundan daha çok yararlanmasÄ± noktasÄ±nda, devletimiz süreci uzatarak inÅŸallah daha çok vatandaÅŸÄ± ile barÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olacak. Bu barÄ±ÅŸ, tekrar söylüyorum, yeni bina yapmak deÄŸildir. Yeni bina yapÄ±lmasÄ±na müsaade etmeyeceÄŸiz. Bu konuda hem biz, hem belediyelerimiz, hem de valiliklerimiz her noktada bunun takibini yapÄ±yor olacak" diye konuÅŸtu. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 Ekim 2018 15:17

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