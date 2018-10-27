â€˜AKP kriz sÃ¼recinde emekÃ§ilerin Ã¶rgÃ¼tsÃ¼zlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¼veniyorâ€™

â€˜Ekonomik kriz ve emekÃ§ilerâ€™ panelinde konuÅŸan BÃ¼lent FalakaoÄŸlu, AKPâ€™nin krizi atlatmak iÃ§in emekÃ§ilerin Ã¶rgÃ¼tsÃ¼zlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¼vendiÄŸine dikkat Ã§ekti.

Ankara’nÄ±n Sincan ilçesinde yapÄ±lan ‘Ekonomik kriz ve emekçiler’ panelinde Evrensel ekonomi yazarÄ± Bülent FalakaoÄŸlu, AKP’nin krizi atlatmak için emekçilerin örgütsüzlüÄŸüne güvendiÄŸine dikkat çekti.

Sincan’da ‘Ekonomik kriz ve emekçiler’ konulu panelde konuÅŸan Evrensel gazetesi ekonomi yazarÄ± Bülent FalakaoÄŸlu, krizin kapitalizmin iÅŸleyiÅŸi ile ilgili nedenleri olduÄŸunu ancak Türkiye’nin baÄŸÄ±mlÄ± bir ekonomi olmasÄ±nÄ±n bu krizi açÄ±klamada önemli etkenlerden olduÄŸunu söyledi.

TÜRKÄ°YE EN KIRILGAN EKONOMÄ°LERDEN

Türkiye’nin Hindistan ve Arjantin gibi baÄŸÄ±mlÄ± 18 ülke arasÄ±nda krizden en çok etkilenenlerden olduÄŸunu ifade eden FalakaoÄŸlu, ABD’nin 2008 krizinden sonra yaÅŸanan bol ve ucuz para dönemini sonra erdiÄŸini dile getirdi.

Bu dönemin 2013 yÄ±lÄ±nda sona erdiÄŸini belirten FalakaoÄŸlu, “Ancak Türkiye, inÅŸaata verdiÄŸi teÅŸviklerle, mega projelerle büyümesini sürdürmeye çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Türkiye ekonomisi baÄŸÄ±mlÄ± sayÄ±lan ekonomiler içinde en kÄ±rÄ±lgan ekonomiye sahip ülkedir. En zenginleri daha zengin yapan Müstakil Sanayici ve Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi (MÜSÄ°AD) gibi kendine yandaÅŸ sermaye yaratan ve uzun süreli bir iktidarÄ± hedefleyen AKP’nin özellikle de kÄ±rÄ±lgan bir ekonomi yarattÄ±ÄŸÄ± söylenebilir” dedi.

FotoÄŸraf. Evrensel

Gelinen noktada MÜSÄ°AD, Ä°SO gibi kuruluÅŸlarÄ±n verilerinin krizin habercisi olduÄŸunu kaydeden FalakaoÄŸlu, tüketici güven endeksine göre de tüketicilerin tasarruf ve tüketim imkanÄ±nÄ±n kalmadÄ±ÄŸÄ± söyledi. Bugüne kadar büyümenin önemli oranda iÅŸçilerin haftalÄ±k 72 saate varan çalÄ±ÅŸma süreleri, yitirilen hafta sonu tatilleri ve yÄ±llÄ±k 2 bini bulan iÅŸ cinayeti ile saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten FalakaoÄŸlu, “Yeni Ekonomi ProgramÄ± ile 80 milyar liralÄ±k tassarruf planlanmaktadÄ±r ve bu tasarruf halkÄ±n sÄ±rtÄ±ndan yapÄ±lacaktÄ±r. Bugün AKP’nin krizi atlatma konusunda güvendiÄŸi temel dayanaklar; iÅŸçilerin ve emekçilerin örgütsüzlüÄŸü, muhalefetin daÄŸÄ±nÄ±klÄ±ÄŸÄ±, milliyetçi, dinci ajitasyonunun etkisi ve tüm bunlardan kalan boÅŸluÄŸu dolduracaÄŸÄ± yönetimidir” dedi.

Panelde, "Türkiye’de siyasal Ä°slamcÄ± ideolojinin toplumu ikna etmedeki rolünün ne olduÄŸu" sorusuna yanÄ±t veren FalakaoÄŸlu, AKP'nin kapitalist ve neoliberal bir parti olduÄŸunu belirtti ve bu nedenle devleti de ÅŸirket devletine dönüÅŸtürmek istediÄŸini dile getirdi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 Ekim 2018 13:45

www.evrensel.net