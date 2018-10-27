Liderler dÃ¶rtlÃ¼ zirve iÃ§in istanbul'da

Suriye gÃ¼ndemli dÃ¶rtlÃ¼ zirve iÃ§in Merkel, Putin ve Macron istanbul'a geldi. ToplantÄ± Vahdettin KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde yapÄ±lacak.

Almanya, Fransa ve Rusya'nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla toplanacak Suriye gündemli dörtlü zirve için liderler Ä°stanbul'a geldi. Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin özel uçaklarÄ±yla Ä°stanbul Atatürk HavalimanÄ±'na iniÅŸ yaptÄ±. Liderler buradaki karÅŸÄ±lamanÄ±n ardÄ±ndan toplantÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtirileceÄŸi Vahdettin KöÅŸkü'ne geldi. Zirve öncesi CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Merkel ve Putin'le ikili görüÅŸmelerde bulundu.

Öte yandan Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, Suriye gündemi ile toplanacak dörtlü zirve öncesi Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu ile görüÅŸtü. GörüÅŸmede Ä°dlib'teki son durum baÅŸta olmak üzere, Suriye'deki geliÅŸmelerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. (HABER MERKEZÄ°)

Suriye konulu dÃ¶rtlÃ¼ zirve yarÄ±n Ä°stanbul'da yapÄ±lacak

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 Ekim 2018 15:23

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