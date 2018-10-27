Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenen dÃ¶rtlÃ¼ zirve baÅŸladÄ±

Merkel, Putin, Macron ve ErdoÄŸan'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla Suriye gÃ¼ndemli dÃ¶rtlÃ¼ zirve baÅŸladÄ±. ErdoÄŸan: Beklentileri boÅŸa Ã§Ä±karmayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± umuyorum

Almanya, Fransa ve Rusya'nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla toplanacak Suriye gündemli dörtlü zirve için liderler Ä°stanbul'a geldi. Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin özel uçaklarÄ±yla Ä°stanbul Atatürk HavalimanÄ±'na iniÅŸ yaptÄ±. Liderler buradaki karÅŸÄ±lamanÄ±n ardÄ±ndan toplantÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtirileceÄŸi Vahdettin KöÅŸkü'ne geldi.

Zirve öncesi CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Merkel, Putin ve Macron'la ikili görüÅŸmelerde bulundu.

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ve Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'in ikili görüÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada ErdoÄŸan ile Macron'un da bir görüÅŸme gerçekleÅŸtirdiÄŸi bildirildi.

ERDOÄžAN: BEKLENTÄ°LERÄ° BOÅžA ÇIKARMAYACAÄžIMIZI UMUYORUM

Dörtlü zirve, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n açÄ±klamasÄ±yla baÅŸladÄ±.

Vahdettin KöÅŸkü'nde düzenlenen Suriye konulu dörtlü zirvenin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±nÄ±n kÄ±sa bir bölümü basÄ±na açÄ±ldÄ±. ErdoÄŸan, "Samimi ve yapÄ±cÄ± bir anlayÄ±ÅŸla hareket ederek bu beklentileri boÅŸa çÄ±karmayacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum. Suriye, SayÄ±n Putin ile istiÅŸarelerimizde en öncelikli konular arasÄ±nda yer alÄ±yor. SayÄ±n Macron ve SayÄ±n Merkel'le de yakÄ±n temasta olmaya, kendilerini süreç hakkÄ±nda bilgilendirmeye daima özen gösterdik" diye konuÅŸtu.

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron zirve öncesinde attÄ±ÄŸÄ± bir tweette "Ä°stanbul'a az önce geldim. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ve Åžansölye Merkel'in katÄ±lÄ±mÄ±yla bugün burada gerçekleÅŸen ÅŸey, yeni insani felaketin önlenmesi için Suriye'de istikrarÄ± saÄŸlamaya yöneliktir" ifadelerini kullandÄ±.

Juste arrivé à Istanbul. Ce qui se joue ici aujourd’hui avec le Président Erdogan, le Président Poutine et la Chancelière Merkel, c’est la stabilité en Syrie pour éviter un nouveau désastre humanitaire. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 27 Ekim 2018

Vahdettin KöÅŸkü'ndeki temaslarÄ± sÄ±rasÄ±nda attÄ±ÄŸÄ± bir tweetle zirve hakkÄ±ndaki görüÅŸünü paylaÅŸan Macron, "Ä°stanbul'a az önce geldim. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ve Åžansölye Merkel'in katÄ±lÄ±mÄ±yla bugün burada gerçekleÅŸen ÅŸey, yeni insani felaketin önlenmesi için Suriye'de istikrarÄ± saÄŸlamaya yöneliktir" ifadelerini kullandÄ±.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ve Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un Ä°stanbul'daki zirve için havalanmadan önce telefon görüÅŸmesi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Peskov, iki liderin 11 KasÄ±m'da Paris'te Putin ile ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump arasÄ±nda zirve gerçekleÅŸtirilmesi konusunu ele aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti.

GörüÅŸme hakkÄ±nda Kremlin'den yapÄ±lan açÄ±klamada, "Ä°stanbul'da Rusya, Türkiye, Fransa ve Almanya liderleri arasÄ±nda yapÄ±lacak zirve öncesinde Suriye'de çözüm konusuna özel önem atfedildi. Ä°stanbul zirvesinin gündemindeki bazÄ± konular ele alÄ±ndÄ±. Anayasa komitesinin kurulmasÄ± da dahil olmak üzere Suriye'de siyasi çözüm sürecinin teÅŸviki için ortak çaba sarf edilmesi gerektiÄŸinin altÄ± çizildi" ifadelerine yer verildi. (HABER MERKEZÄ°)

Suriye konulu dÃ¶rtlÃ¼ zirve yarÄ±n Ä°stanbul'da yapÄ±lacak

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 Ekim 2018 18:00

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