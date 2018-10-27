Hulusi Akar, Rusya Savunma BakanÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

TÃ¼rkiye'de bugÃ¼n dÃ¼zenlenecek dÃ¶rtlÃ¼ zirve Ã¶ncesi Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, Suriye gündemi ile toplanacak dörtlü zirve öncesi Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu ile görüÅŸtü.

GörüÅŸmede Ä°dlib'teki son durum baÅŸta olmak üzere, Suriye'deki geliÅŸmelerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, Türkiye'de bugün düzenlenecek dörtlü zirve öncesi Vahdettin KöÅŸkü'nde Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu ile görüÅŸtü.

Bakan Akar ile Åžoygu arasÄ±ndaki görüÅŸmede Ä°dlib'teki son durum baÅŸta olmak üzere, Suriye'deki duruma iliÅŸkin görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunduÄŸu ifade edildi.

Almanya, Fransa ve Rusya'nÄ±n da katÄ±lÄ±mÄ±yla toplanacak Suriye gündemli dörtlü zirve, bugün Ä°stanbul'da yapÄ±lacak. Zirveye Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in yanÄ± sÄ±ra BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da katÄ±lacak. Zirvenin saat 14.00'te baÅŸlamasÄ± bekleniyor. (HABER MERKEZÄ°)

Suriye konulu dÃ¶rtlÃ¼ zirve yarÄ±n Ä°stanbul'da yapÄ±lacak

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 Ekim 2018 12:43

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