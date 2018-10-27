Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±: Burada yargÄ±lanacaklar

Ã–ldÃ¼rÃ¼len gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± ile ilgili konuÅŸan Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adil el CÃ¼beyir: ZanlÄ±lar burada yargÄ±lanacaklar

Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adil el Cübeyir Bahreyn’de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Manama Güvenlik Zirvesi’nde gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti ile ilgili açÄ±klamalarda bulundu. Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti zanlÄ±larÄ±nÄ±n Suudi Arabistan'da yargÄ±lanacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Cübeyir, Suudi polisinin Türkiyeli yetkililerle Türkiye’de birlikte olayÄ± araÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

Sputnik'in haberine göre, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti ile ilgili söylediÄŸi “Olay ülkemizde yaÅŸandÄ±, 18 zanlÄ±yÄ± biz yargÄ±layalÄ±m” sözleri üzerine Suudi Arabistan’dan açÄ±klama geldi. Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adil el Cübeyir “KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin zanlÄ±larÄ± ülkemizde yargÄ±lanacak” dedi.

Cübeyir Suudi Arabistan ve ABD iliÅŸkileri ile ilgili de, “Ä°liÅŸkilerimiz demirle örtülü. Obama yönetimi ile zor zamanlar yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±k ancak Trump yönetimi daha gerçekçi bir dÄ±ÅŸ politika izliyor” dedi.

Öte yandan Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± soruÅŸturmasÄ±nda Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Suudi Arabistan'da gözaltÄ±na alÄ±nan 18 ÅŸüphelinin Türkiye'ye iadesi istedi. Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan 18 ÅŸüphelinin iadesine iliÅŸkin talepname, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nca Suudi Arabistan'a iletilmek üzere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na gönderildi.

TÃ¼rkiye, KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 18 kiÅŸiyi istedi

ABD DIÅžÄ°ÅžLERÄ° BAKANI POMPEO'DAN KAÅžIKÇI AÇIKLAMASI

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo, Hugh Hewitt Radyo programÄ±nda konuÅŸtu. Pompeo, Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸunda öldürülen Suudi gazeteci KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n akÄ±betine iliÅŸkin sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.

KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine iliÅŸkin henüz yeni bir geliÅŸmenin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ABD'li Bakan, "Ne olduÄŸu konusunda, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n trajik bir ÅŸekilde nasÄ±l öldürüldüÄŸü konusunda bir ÅŸeyler öÄŸrenmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Dün, Suudi savcÄ±larÄ±n bu cinayetin önceden planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyduklarÄ±nÄ± gördünüz. Biz de gerçekleri öÄŸrenmeye devam ediyoruz." diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 Ekim 2018 12:21

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