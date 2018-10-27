Pendik'te tersane komutanlÄ±ÄŸÄ±nda yangÄ±n

Pendik'teki Ä°stanbul Tersane KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda yaÅŸanan patlama sonrasÄ± yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Pendik'te bulunan Ä°stanbul Tersane KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda çÄ±kan yangÄ±na müdahale ediliyor.

AlÄ±nan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çÄ±kan yangÄ±nÄ±n bildirilmesi üzerine, Pendik, Kartal, Tuzla'dan çok sayÄ±da itfaiye ekibi sevk edildi.

Ä°tfaiye ekiplerinin yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±, çalÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi öÄŸrenildi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 Ekim 2018 13:08

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