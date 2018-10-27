Liyakata gÃ¶re atama yapmayan Ä°zlanda Adalet BakanÄ± tazminat Ã¶deyecek

Ä°zlanda Adalet BakanÄ± Sigridur Andersen, liyakatÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne almadan hakim atadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tazminat Ã¶demeye mahkum edildi.

Ä°zlanda’da mahkeme, Adalet BakanÄ± Sigridur A. Andersen’in liyakatÄ± göz önüne almadan hakim atayarak yasalarÄ± çiÄŸnediÄŸine hükmetti. Kendinden daha az liyakatÄ± olanlarÄ±n hakim atandÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle tazminat talebinde bulunan hakim Jon Höskuldsson’a 5,1 milyon kron tazminat ödemesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

Bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda Ä°zlanda’da yeni bir mahkeme kuruldu. Mahkemeler tarafÄ±ndan temyiz edilecek kararlara bakmaya yetkili olan yeni mahkemeye 15 hakim atandÄ±.

Atamaya yetkili Adalet BakanÄ± Sigridur A. Andersen, en fazla liyakatÄ± olan 15 hakim içinde bulunan 4 hakim yerine listede yer almayan ve mensup olduÄŸu BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Partisi’ne yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ile bilinen 4 hakimi atadÄ±. Liyakat sÄ±ralamasÄ±nda 15 hakim arasÄ±nda yer aldÄ±klarÄ± halde atanmayan hakimlar Astradur Haraldsson ve Johannes Runar Johannesson, mahkemeye baÅŸvurarak tazminat talebinde bulundu. Mahkeme, bakanÄ±n hakimlere 700’er bin kron tazminat ödemesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

BakanÄ±n mahkumiyeti ile sonuçlanan karardan hemen sonra atanmayan 4 hakimden biri olan Jon Höskuldsson, mahkemeye baÅŸvuruda bulunarak 32,4 milyon kron tazminat talebinde bulundu.

BAKANIN LÄ°STE DEÄžÄ°ÅžTÄ°RME YETKÄ°SÄ° YOK

Mahkeme, Anderssen’in cinsler arasÄ±nda eÅŸitliÄŸin saÄŸlanmasÄ± için ve daha önceki deneyimlerini göz önüne alarak hakim atadÄ±ÄŸÄ± savunmasÄ±nÄ± mahkeme yerinde görmedi. EÄŸer liyakat listesinde bulunan hakimlere bir itirazÄ± varsa bunun için yeni bir deÄŸerlendirme yapÄ±lmasÄ±nÄ± isteme yetkisinin bulunduÄŸunu ve kendisinin liyakat listesini deÄŸiÅŸtirme yetkisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

DavacÄ± hakim Jon Höskuldsson’un bakanÄ±n yanlÄ±ÅŸ kararÄ±ndan dolayÄ± maddi kayba uÄŸradÄ±ÄŸÄ±na hükmederek kendisine 5,1 milyon kron tazminat ödenmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

KararÄ±n açÄ±klanmasÄ±ndan sonra Ä°zlanda Radyo ve Televizyon’una (RUV) açÄ±klamalarda bulunan Adalet BakanÄ± Anderssen, hakimlerin atanmasÄ± sÄ±rasÄ±nda hata yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti ve atamadÄ±ÄŸÄ± 4 hakimden özür dilemeyeceÄŸini söyledi.

Ä°STÄ°FASI Ä°STENMÄ°ÅžTÄ°

Anderssen’in liyakatlarÄ± belirleyen kurul tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan listeye uymamasÄ± tepki ve eleÅŸtirilere yol açmÄ±ÅŸtÄ±. Üç bakanlÄ±ÄŸÄ±n hukukçularÄ± bakanÄ± kurulun hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± listeye uyarak atama yapmasÄ± için uyarmÄ±ÅŸtÄ±.

BakanÄ±n uyarÄ±lara aldÄ±rmamasÄ± üzerine Korsan Partisi bakanÄ±n istifasÄ±nÄ± talep etmiÅŸti. BakanÄ±n yanlÄ±ÅŸ yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürmesi üzerine Sosyal Demokrat Parti ve Korsan Partisi, bakan için güven oylamasÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ± istemiÅŸti.

Ancak önerge 29’a karÅŸÄ± 33 oyla reddedilmiÅŸti. Parlamentodaki oylamada Hükümet ortaÄŸÄ± YeÅŸil Sol Hareket’in iki milletvekili Anderssen’in görevden alÄ±nmasÄ± için oy kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

HER 4 KÄ°ÅžÄ°DEN 3’Ü BAKANIN Ä°STÄ°FASINI Ä°STÄ°YOR

Maskina adlÄ± kamuoyu araÅŸtÄ±rma ÅŸirketi tarafÄ±ndan yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuçlarÄ±na göre her 4 kiÅŸiden 3’ünün bakanÄ±n yasalarÄ± çiÄŸnediÄŸini düÅŸünüyor ve bu nedenle istifa etmesini istiyor.

HalkÄ±n yüzde 72,5’i bakanÄ±n istifa etmesini isterken görevde kalmasÄ±nÄ± isteyenlerin oranÄ± yüzde 27,5’te kaldÄ±.

Sadece BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Partisi’nin seçmenleri bakanÄ±n görevde kalmasÄ±ndan yana. Partinin seçmenlerinden sadece yüzde 23’ü Anderssen’in istifa etmesini stiyor. Hükümet ortaÄŸÄ± YeÅŸil Sol Hareket’in seçmenlerinin yüzde 92,4’ü, Ä°lerleme Partisi seçmenlerinin yüzde 67,3’ü bakanÄ±n istifa etmesi gerektiÄŸi görüÅŸünde.

Parlamento bünyesinde yapÄ±lan bir araÅŸtÄ±rma Sosyal Demokrat Parti milletvekillerinin yüzde 100’ünün Korsan Partis milletvekillerinin yüzde 98,8’inin ve HalkÄ±n Partisi milletvekillerinin yüzde 71,6’sÄ±nÄ±n bakanÄ±n istifa etmesini istediÄŸini gösteriyor. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 Ekim 2018 11:42

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